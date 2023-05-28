الأب يوسف الخومي يشكر هيئات الآثار على حماية كنيسة العذراء بحارة زويلة(صور)

عبر الاب القس يوسف الخومي، الباحث التاريخي في كلمته التي ألقاها عن مكانة زويلة الأثرية، عن أهمية هذه الكنيسة التاريخية، ذلك خلال احتفالية ذكرى دخول العائلة المقدسة في مصر.

احتفاليه ذكرى دخول المسيح مصر

وأشاد في كلمته بجهود هيئات الآثار المصرية في الحفاظ على اقدم كنيسة في العصور القديمة وهى كنيسة السيدة العذراء مريم بحارة زويلة والتي تم تأسيسها ٤ الميلادي.

جاءت كلمته حول تاريخ الكنيسة باعتبارها تملك اسرار كبيرة وأبرزها صندوق أسرار زويلة الأثري يحتوي على رفات البطاركة والآباء والراهبات.

وأشار أن التاريخ الكنسي يروي تفاصيل عديدة عن وجود مدفن للبطاركة بهذه الكنيسة.

وكشف السر وراء خصوصية هذه الكنيسة باعتبارها كانت مقرًا للكرسي البطريركي لمدة ٣٦٠ سنه، منذ عام ١٣٠٠ إلى ١٦٦٠ ميلاديًا، لعدد ٢٣ بطريرك.

كما ورد في كتاب حفظ التراث المسيحي "السنكسار" سيرة البابا يؤنس الـ١٣ البطريرك الـ٩٤، يؤكد دفنه في كنيسة القديسة العذراء مريم بحارة زويلة.

وأيضا تذكر الراهبة طماف مريم، رئيسة دير القديسة العذراء مريم السابقة، وأمهات الدير، أنه في خمسينات القرن الماضي، قام ناظر الكنيسة واسمه "مترى خرستو " بالبحث عن رفات الآباء وإخراجها من أرضية الكنيسة، ووضعها فى ذلك الصندوق.

أكد في كلمته أنه منذ هذا التاريخ والمياه تتفجر من أرضية وحوائط الكنيسة ولا تتوقف، موضحًا أن نيافة الحبر الجليل الأنبا رافائيل قام بوضع تلك الرفات فى أنابيب خاصة عام ٢٠٠٩م، ماعدا جمجمة غامضة ظلت منفردة فى الصندوق.

وذكر لحظات افتتاح المزار الخاص بالكنيسة عام ٢٠١٦ بيد قداسة البابا تواضروس الثاني، والذي يضم عدد من الآباء البطاركة مكان المدفن القديم.

تخلل الحفل اليوم عدة فقرات وتم إخراج الجمجمة الغامضة من الصندوق القديم ووضعها في صندوق زجاجى ليتبارك بها الزوار.

تباركت وتشرفت أرض مصر بزيارة العائلة المقدسة إلى أرضها بدءًا من الفرما في العريش وتل بستا والدلتا ث القاهرة ومصر القديمة والمعادي وصولًا إلى أرض الصعيد واستقرارها بدير المحرق 6 أشهر وعدة أيام، في رحلة مرت على 25 محطة تقدست كل منها بأيام مكوث يسوع المسيح الطفل وأمة البتول السيدة مريم العذراء والقديس يوسف البار النجار إلى أكثر من 3 سنوات وعدة أشهر.

وتشهد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية احتفالًا بذكرى دخول العائلة المقدسة والذي أصبح عيدًا سنويًا في 1 يونيو، تشهد الكنائس احتفالًا واقامة القداسات الإلهية وإعادة تذكير الشعب المصري بمرور ومباركة نهر النيل بجريان المباركة إذ حملت هذه المياة العائلة المقدسة خلال تجولهم من المعادي إلى الصعيد في الذهاب والإياب.