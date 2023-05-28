4 زيوت طبيعية لعلاج تساقط الشعر وتكثيفة| دون أعراض جانبية

تعاني أغلب السيدات من تساقط الشعر ووجود العديد من الفراغات، بسبب العديد من العوامل، أبرزها التوتر العصبي والحمل والولادة، مما يفقدها ثقتها في نفسها وأنوثتها، ولذلك نقدم لك أبرز الزيوت الفعالة لتكثيف الشعر ومليء الفراغات.

شعر خفيف

زيت جوز هند

يصاب البعض بتساقط كبير في الشعر، دون معرفة السبب، إلا أن من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى ذلك هو تراكم القشرة على فروة الرأس، مما تسبب جفاف فروة الرأس وتؤثر على البصيلات، ويعد زيت جوز الهند من الزيوت الخفيفة الغنية بحمض اللوريك الذي له خصائص مضادة للجراثيم والبكتيريا ما يُبقي فروة رأسكِ نظيفة.

كما أنه مليء بالعناصر الغذائية والبروتينات التي تمنع تساقط الشعر، مما يمنحك شعرًا أطول وأكثر كثافة.

طريقة الاستخدام:

العلاج بزيت جوز الهند هو أفضل طريقة لعلاج تساقط الشعر، قومي بتسخين نصف كوب من زيت جوز الهند ودلكي به شعرك.

وبعد ذلك، غطِ رأسك بقبعة ثم اغسلي شعرك بالطريقة العادية.

زيت اللوز

تعمل الأحماض الدهنية في هذا الزيت على ترطيب فروة رأسكِ وتمنع التلف، كما أنه غني بفيتامين (هـ) الذي يساعد في تقليل الآثار الضارة للتلوث والحرارة.

طريقة تطبيقه

دلكي شعرك بزيت اللوز قبل غسله، أو يمكنك مزجه مع الأفوكادو المهروس ووضع الماسك على شعرك، ثم قومي بغسله بعد 30 دقيقة، كرري هذا في كل مرة تغسلين فيها شعرك.

زيت الأرجان

يعرف زيت الأرجان بأنه من أكثر الزيوت تأثيرًا على الشعر، وجعله أكثر كثافة ولمعانًا؛ لاحتوائه على مضادات الأكسدة وفيتامين هـ والأحماض الدهنية الأساسية، وتساعد هذه العناصر الغذائية على تغذية فروة الرأس وتعزيز نمو الشعر الصحي.

طريقة الاستخدام:

قومي بتدفئة بضع قطرات من زيت الأرجان في راحة يدك ثم ضعيه على فروة رأسك وشعرك، وقومي بالتدليك بلطف.

وبعد ذلك اتركي الزيت على شعرك لبضع ساعات أو طوال الليل، ثم اغسلي شعرك كالمعتاد.

زيت الزيتون

يحتوي زيت الزيتون على مضادات الأكسدة التي تعمل على تحسين نعومة شعرك، ويتماشى مع أغلب أنواع الشعر كما يعطيه لمعانًا وحيوية، كما يعمل الزيت أيضًا كبلسم طبيعي فهو أفضل زيت للشعر الجاف الرقيق.

طريقة تطبيق الزيت:

اعتمدي على العلاج بزيت الزيتون الساخن، فهو الأكثر فعالية، خذي نصف كوب زيت زيتون وافركيه على فروة رأسك وعلى الشعر، ثم اغسليه بالشامبو والبلسم كالمعتاد.