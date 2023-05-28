الأحد 28 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

4 زيوت طبيعية لعلاج تساقط الشعر وتكثيفة| دون أعراض جانبية

شعر خفيف
شعر خفيف

تعاني أغلب السيدات من تساقط الشعر ووجود العديد من الفراغات، بسبب العديد من العوامل، أبرزها التوتر العصبي والحمل والولادة، مما يفقدها ثقتها في نفسها وأنوثتها، ولذلك نقدم لك أبرز الزيوت الفعالة لتكثيف الشعر ومليء الفراغات.

شعر خفيف

زيت جوز هند

يصاب البعض بتساقط كبير في الشعر، دون معرفة السبب، إلا أن من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى ذلك هو تراكم القشرة على فروة الرأس، مما تسبب جفاف فروة الرأس وتؤثر على البصيلات، ويعد زيت جوز الهند من الزيوت الخفيفة الغنية بحمض اللوريك الذي له خصائص مضادة للجراثيم والبكتيريا ما يُبقي فروة رأسكِ نظيفة. 

كما أنه مليء بالعناصر الغذائية والبروتينات التي تمنع تساقط الشعر، مما يمنحك شعرًا أطول وأكثر كثافة.

 

txt

احصلي على شعر صحي ولامع| السر في النوم مبكرًا

طريقة الاستخدام:

العلاج بزيت جوز الهند هو أفضل طريقة لعلاج تساقط الشعر، قومي بتسخين نصف كوب من زيت جوز الهند ودلكي به شعرك.

وبعد ذلك، غطِ رأسك بقبعة ثم اغسلي شعرك بالطريقة العادية.

 

زيت اللوز

تعمل الأحماض الدهنية في هذا الزيت على ترطيب فروة رأسكِ وتمنع التلف، كما أنه غني بفيتامين (هـ) الذي يساعد في تقليل الآثار الضارة للتلوث والحرارة.

 

طريقة تطبيقه

دلكي شعرك بزيت اللوز قبل غسله، أو يمكنك مزجه مع الأفوكادو المهروس ووضع الماسك على شعرك، ثم قومي بغسله بعد 30 دقيقة، كرري هذا في كل مرة تغسلين فيها شعرك.

 

زيت الأرجان

يعرف زيت الأرجان بأنه من أكثر الزيوت تأثيرًا على الشعر، وجعله أكثر كثافة ولمعانًا؛ لاحتوائه على مضادات الأكسدة وفيتامين هـ والأحماض الدهنية الأساسية، وتساعد هذه العناصر الغذائية على تغذية فروة الرأس وتعزيز نمو الشعر الصحي.

 

طريقة الاستخدام:

قومي بتدفئة بضع قطرات من زيت الأرجان في راحة يدك ثم ضعيه على فروة رأسك وشعرك، وقومي بالتدليك بلطف.

وبعد ذلك اتركي الزيت على شعرك لبضع ساعات أو طوال الليل، ثم اغسلي شعرك كالمعتاد.

 

txt

شعر لامع بأقل تكاليف.. هيغنيك عن صالون التجميل

زيت الزيتون

يحتوي زيت الزيتون على مضادات الأكسدة التي تعمل على تحسين نعومة شعرك، ويتماشى مع أغلب أنواع الشعر كما يعطيه لمعانًا وحيوية، كما يعمل الزيت أيضًا كبلسم طبيعي فهو أفضل زيت للشعر الجاف الرقيق.

 

طريقة تطبيق الزيت:

اعتمدي على العلاج بزيت الزيتون الساخن، فهو الأكثر فعالية، خذي نصف كوب زيت زيتون وافركيه على فروة رأسك وعلى الشعر، ثم اغسليه بالشامبو والبلسم كالمعتاد.

مواد متعلقة

زجاجة ضخمة لزيت شعر استقرت في بطن رجل هندي

احصلي على شعر صحي ولامع| السر في النوم مبكرًا

نمو شعر الإنسان الصحي يصل لـ 13 ملم شهريًا

رامز جلال يسخر من شعر هنادي مهنا.. سنجاب قافش قفاها

شعر لامع بأقل تكاليف.. هيغنيك عن صالون التجميل
الجريدة الورقية