أردوغان من أمام منزله: شعبنا جعلنا نعيش عيدًا ديمقراطيًا وشكرًا (بث مباشر)

حرص الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تقديم التحية لأنصاره من أمام بيته في مدينة إسطنبول، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التركية.

وقال أردوغان:"فوزي بالانتخابات الرئاسية جاء من أصوات الشعب.. شعبنا جعلنا نعيش عيدًا ديمقراطيًا إذ حرصوا على الذهاب إلى الصناديق حرصًا على مستقبل أولادهم .. أشكركم جدًا".

وتابع:"الانتخابات كانت نزيهة .. وأهنئ كل فرد في حملتي الانتخابية".

ووعد أردوغان شعبه بتحقيق أمانيهم ومطالبهم.

وفاز رجب طيب أردوغان، بفترة رئاسة تركية جديدة تمتد لخمس سنوات مقبلة.

وجاء فوز أردوغان في جولة الإعادة، أمام منافسه كمال كليتشدار أوغلو، وبذلك يتمكن من الفوز بولاية ثالثة.

ووصلت نسبة المشاركة في الانتخابات 85.01 %.

وشهدت شوارع تركيا احتفالات لأنصار أردوغان بعد اقترابه من تحقيق الفوز فى الانتخابات الرئاسية.

وذكرت شبكة "تي آر تي" أنه تم تسجيل اقتراع أكثر من 60 مليون شخص خلال الجولة الثانية للانتخابات، بينهم 4.9 مليون شخص أدلى بصوته للمرة الأولى.

وصرح رئيس المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا أحمد ينر، عقب انتهاء التصويت، بأنه لم يتم الإبلاغ عن أي أحداث سلبية للهيئة الانتخابية أثناء عملية الاقتراع، موضحًا أن جميع الاعتراضات التي تم الإبلاغ عنها تمت معالجتها في الحال من قبل السلطات المعنية.

يشار إلى أن الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التركية، فاز فيها تحالف الشعب بزعامة رجب طيب أردوغان بأغلبية في البرلمان، وقاد أردوغان الانتخابات الرئاسية بحصوله على نسبة 49.52% من إجمالي الأصوات، وهو ما تطلب إعادة التصويت لعدم حصول أي من المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات.

أمير قطر يهنئ أردوغان:

هنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس أردوغان بفوزه بجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التركية، وفقًا لفضائية “trt” عربي التركية.

وقال أمير قطر٬ خلال تغريدة في حسابه على تويتر “ أخي العزيز رجب طيب أردوغان مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدم ورخاء، ولعلاقات بلدينا القوية مزيدًا من التطور والنماء”.

وحصل الرئيس رجب طيب أردوغان٬ على 52.87% من أصوات الناخبين في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة، بينما حصل منافسه كمال كليجدار أوغلو على 47.13% وذلك بعد فرز 99% من الأصوات.

وبدأت في تركيا عملية فرز الأصوات في الجولة الحاسمة لانتخابات الرئاسة بين الرئيس رجب طيب أردوغان وزعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو.