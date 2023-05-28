الأحد 28 مايو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

دولة عربية تُحبط محاولات للهجرة غير الشرعية

هجرة غير شرعية
هجرة غير شرعية

تمكنت السلطات التونسية من إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والبحرية، وألقت القبض على عدد منظمى عمليات اجتياز الحدود خلسة.

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ضبط قضية هجرة غير شرعية

الحرس الوطني التونسي 

وذكرت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي - في بيان اليوم الأحد أن دورية مشتركة من فرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بقرقنة ومركز الحرس البحري بسيدي يوسف تمكنت من إلقاء القبض على أحد منظمي عمليات الإبحار خلسة، كما تم إلقاء القبض على شخص في جبنيانة لتورطه في مساعدة الأشخاص لاجتياز الحدود البحرية خلسة.

وأشارت إلى أن دورية تابعة لمركز الحرس الوطني بصفاقس الجنوبية أحبطت محاولة شخصين تسهيل اجتياز ثلاثة أشخاص من جنسيات إفريقية للحدود خلسة، كما تمكنت دورية تابعة لمركز الحرس الوطني بالأسودة من ضبط شاحنة خفيفة على متنها 3 تونسيين، كانوا بصدد نقل 10 أشخاص من جنسيات إفريقية إلى مدينة صفاقس للمشاركة في إحدى عمليات الإبحار خلسة باتجاه إيطاليا.

 

 

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