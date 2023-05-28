آرسنال يكتسح ولفرهامبتون بخماسية نظيفة في ختام الدوري الإنجليزي

آرسنال

أكتسح أرسنال نظيره ولفرهامبتون بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.





أفتتح جرانيت تشاكا التسجيل وأحرز الهدف الأول في الدقيقة 11 بعدها أضاف السويسري الهدف الثاني، قبل أن يضيف بوكايو ساكا هدف الجانرز الثالث في الدقيقة 27، ثم سجل جابرييل خيسوس هدف المدفعجية الرابع في الدقيقة 58.



بعدها سجل ياكوب كيوير هدف الجانرز الخامس في الدقيقة 78 ليحصد الجانرز الثلاث نقاط.



وفشل آرسنال في تحقيق لقب البريميرليج بشكل رسمي، لصالح مانشستر سيتي، بعدما استمر في صدارة جدول الترتيب لمدة 248 يومًا.



رفع آرسنال الوصيف رصيده إلى 84 نقطة خلف مانشستر سيتي بطل البريميرليج برصيد 89 نقطة، فيما يحتل ولفرهامبتون المركز الثالث عشر برصيد 41 نقطة.





كان ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، أعلن تشكيل الجانرز لمباراة وولفرهامبتون، مساء اليوم الأحد، والتي ستقام على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وفشل أرسنال في تحقيق لقب البريميرليج بشكل رسمي، لصالح مانشستر سيتي، بعدما استمر في صدارة جدول الترتيب لمدة 248 يومًا.



ودفع أرتيتا في تشكيل أرسنال الأساسي بالثلاثي الهجومي، بوكايو ساكا ولياندرو تروسارد وجابرييل جيسوس، ويغيب عنه لاعبه البرازيلي جابرييل مارتينيلي بسبب الإصابة.



تشكيل آرسنال:



رامسديل - توماس بارتي - بن وايت - جابرييل - كيويور - جورجينيو - جرانيت تشاكا - مارتن أوديجارد – بوكايو ساكا - تروسارد – جابرييل جيسوس.



تشكيل وولفرهامبتون:



سا - سيميدو - كولينز - كيلمان - بوينو - جوميز - ليمينا - نونيز - أداما تراوري - خيمينيز - هوانج.





