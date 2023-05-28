م... الآخر

الأحد 28/مايو/2023 - 08:15 م 5/28/2023 8:15:16 PM

كثيرًا ما يحتار المواطن إذا ما حدث تلف فى العملة، إلى أين يتوجه، وكيف يتعامل مع العملة التى معه، وما هى الأوراق النقدية «الفلوس» غير الصالحة للاستخدام؟

العملة تعد من أهم ملامح الاقتصاد، ووجه من أوجه السيادة للدولة أمام المواطن ودول العالم الخارجى، لهذا تعمل الدول على الحفاظ على عملاتها والتعامل معها بشكل حضارى، وبصورة تليق بها. و«الفلوس» الورقية هى جزء من حياتنا اليومية، وتعد الطريقة الرئيسية لعمليات الدفع حتى وقتنا الحالى، وهناك جهود تبذل للتحول للمدفوعات الالكترونية، ولكن حتى تاريخه الورقى يكسب.

وينص قانون البنك المركزى 194 لسنة 2020 فى المادة 58: يكون للبنك المركزى دون غيره حق إصدار النقد وإلغاؤه، ويحدد مجلس الإدارة فئات النقد ومواصفاته، وضوابط وإجراءات إصداره وإلغائه، ويجب أن تحمل أوراق النقد توقيع المحافظ. وتنص المادة 59: يحظر على أى شخص بخلاف البنك المركزى إصدار أى أوراق أو مسكوكات من أى نوع يكون لها مظهر النقد أو تشبه النقد، كما تحظر إهانة النقد أو تشويهه أو إتلافه أو الكتابة عليه بأى صورة من الصور.

فما هى مواصفات العملة الورقية غير الصالحة؟ هى أن تكون غير مكتملة المعالم، أو ممزقة وملصقة بأى من أنواع الاشرطة اللاصقة، أو بها ثقوب أو حرق جزئى، أو المطموسة بالأحبار أو بالبقع أو بأى مواد كيميائية أخرى أو التى فقدت تماسكها من كثرة الاستخدام وأصبحت ليّنة الملمس ومهترئة. أو التى بها كتابة أو المؤشر عليها بأى نوع من الأحبار والأقلام أو التى بَهتت ألوانها نتيجة تعرضها للسوائل.

وإذا وجد فى العملة أى شئ مما سبق على المواطن أن يتوجه للبنوك ويقوم باستبدال العملة بأخرى صالحة للتداول، حيث تقوم البنوك بعد ذلك بتوريدها إلى فروع البنك المركزى.

ويجب على البنك المركزى العمل على مزيد من الرقابة للحفاظ على العملة الوطنية، وزيادة الوعى بقيمتها وطرق الحفاظ عليها، وكيف يستبدل العملة غير الصالحة، وماذا يفعل إذا رفض الموظف تبديل العملة، وأن يكون هناك اهتمام اكبر بالعملة المصرية، وأن يعمل البنك المركزى مع الحكومة من أجل الحفاظ على قيمتها، وعدم تعرضها للمزيد من الانخفاض خلال الفترة القادمة، وأن تكون هناك عمليات توعية من خلال وسائل الاعلام المختلفة.