الموت يفجع بدرية طلبة

حرصت الفنانة بدرية طلبة، على نعي ابن عمتها، عبر خاصية الاستوري، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، ووصفته بأنّه بمثابة شقيقها الذي تبكي على فراقه.

وشاركت بدرية طلبة جمهورها، صورة ابن عمتها الراحل، عبر إنستجرام، وكتبت قائلة: "أخويا وابن عمتي في ذمة الله، ربنا يرحمك يا حبيبي ويصبرنا على فراقك".

وفاة ابن عمة بدرية طلبة

واكتفت بدرية طلبة بهذه الكلمات، دون الكشف على أي تفاصيل بأسباب الوفاة، أو أي تفاصيل تتعلق بموعد ومكان الجنازة والعزاء.

وكانت كشفت الفنانة بدرية طلبة عن عمرها الحقيقي، قائلة: "مبحبش أكذب وبقول سني بكل تلقائية من غير ما أحاول أخفيه".

وأكدت بدرية طلبة خلال حوارها ببرنامج "رأي عام سيرة الحبايب" المذاع على فضائية "تن" مساء الأربعاء، بصحبة الفنانة انتصار: "عندي 50 سنة وفرحانة ومبسوطة بسني دا ومعنديش أي مشكلة".

وعلقت الفنانة "انتصار"، قائلة: "فكرة الحديث عن العمر طبيعية وعادية في كل العالم إلا هنا"، لتعقب بدرية طلبة: "هو إحنا هنفضل طول العمر صغيرين يعني؟".

ردت الفنانة بدرية طلبة، على منتقديها خلال تواجدها في حفل توزيع جوائز Joy Awards بالمملكة العربية السعودية بمدينة الرياض، وذلك بعد لحاقها بالفنان الهندي أميتاب باتشان لالتقاط صورة برفقته.



وقالت بدرية طلبة خلال حوارها مع الإعلامية بوسي شلبي على هامش افتتاح مسرحية "مبروك جالك ولد": في ناس مينفعش نختلف عليهم، الناس انتقدتني وقالوا دي بتجري ورا أميتاب باتشان عشان تتصور معاه، أه أجري وراه دي الصورة معاه تذكار ليا ولـ أحفادي، أنا كنت زي العيلة اللي فرحانة بيوم العيد في حفل Joy Awards، وعمالة أجري وأتصور مع كل الفنانين والنجوم.



بدرية طلبة وأمايتاب باتشان



وأضافت أنها تحب التصرف على طبيعتها، ولا يمكن لأحد أن يُغير نمط حياتها وطريقة تصرفها، موضحة: أنا ست بتصرف بطبيعتي وعمر ما حد هيغيرني.



وكانت كشفت الفنانة بدرية طلبة عن تعرض حفيدتها لوعكة صحية بشكل مفاجئ، مشيرة إلى أن ذلك الأمر حدث أثناء تواجدها في السعودية للمشاركة في بروفات مسرحية "مبروك جالك ولد".

بدرية طلبة



شاركت الفنانة بدرية طلبة منشورا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، قالت فيه: "إحساس صعب ربنا ما يوريه لحد امبارح حفيدتي الكبيرة تالين وقعت في المدرسة وراحوا بيها على المستشفى قعدت تحت الملاحظة".

أضافت: "وللاسف انا مش جنبهم أنا في شغلي بالرياض قلبي وجعنى فجأة عليهم من غير ما حد يقولي لقيت نفسي بتصل واطمن وهما مخبيين عليا ولما عرفت كنت بموت لأنى بعيد عنهم لكن الحمدلله ربنا طمن قلبي وتالين بقت كويسة".



تابعت :"قامت بخير وسلامة ربنا ما يكتب على ولادنا وأحفادنا حاجة وحشة، ولا ننضر فيهم أبدا ويطمنكم على حبايبكم الحمدلله اللهم لك الحمد والشكر".

مبروك جالك ولد

ومسرحية مبروك جالك ولد بطولة أحمد فهمي، آيتن عامر، ميرهان حسين، محمود الليثي، سامي مغاوري، محمد محمود، سماء إبراهيم، عابد عناني ومصطفى أبوسريع ،من تأليف هاني الطمباري، إخراج بتول عرفة.