حلق الهضبة وشيفون أحمد مجدي| نجوم استفزوا الجمهور قبل أحمد سعد

أصبحت التقاليع الغريبة شعار يحمله المطربين في حفلاتهم، وذلك للحصول على لقب ملك التريند ،حتى إذا كانت هذه التقاليع لا تتناسب مع عاداتنا و تقاليدنا العربية، المهم من الأمر هو إثارة الجدل كما فعل الفنان أحمد سعد في حفله الآخير بالممكلة العربية السعودية.

أحمد سعد

تعرض المطرب أحمد سعد لإنتقادات لاذعة وذلك بسبب إطلالته الآخيره، حيث ظهر سعد بقميص شفاف وحلق، وعلى هذا الضوء تستعرض بوابة الوفد أبرز الفنانين الذين أثاروا الجدل بإطلالات متشابه مع الفنان أحمد سعد.

محمد رمضان

محمد رمضان نمبر وآن في خلع الملابس

عندما نذكر التقاليع الشاذة يجب أن نذكر الفنان محمد رمضان، حيث أثار الفنان محمد رمضان الجدل أكثر من مرة عبر السوشيال ميديا في حفلاته واختيارته الغير محبوبه لدى الجمهور حيث ظهر محمد رمضان في حفلاته بأكثر من إطلالة غريبة سواء كانت قميص شفاف أو غير ذلك ووصل الأمر مع محمد رمضان فى إحدى الحفلات أنه ظهر بدون قميص سواء كان شفاف أو غير ذلك ،أن هذه الإطلالات جزء من الشو الذى يقدمه على المسرح لذلك يبحث عن كل ما هو جديد ومثير ليقديمه.

عمرو سعد

عمرو سعد يخرج من ثوبه

فاجأ الفنان عمرو سعد جمهوره بإطلالة غربية عنه وكأنه يخرج من ثوبه المعتاد لبيحث عن الشهرة والتريند، حيث نشرعمرو سعد صورة له عبر حسابه الخاص عبر مواقع السوشسال ميديا ، حيث ظهر وهو يرتدي قميص شفاف، يشبه القميص الذى ارتداه شقيقه فى حفلته.

أحمد مجدي

أحمد مجدي يتباهى بقميص شفاف

كما فاجأ الفنان أحمد مجدي الجمهورعندما صورة له بإطلالة غير تقليدية عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام.

وظهرمرتديا، قميص أسود شفاف من التل، مما نال على تعليقات الكثيرون من الجمهور.

وجاءت التعليقات بين الاستغراب، والاستنكار، والسخرية كالتالي: "يا فنانين أي الموضة الجديدة دي"، "إطلالات الخواجات أوي"، "جمال مش طبيعي بجد"، "ربنا يهديكم ويهدينا"، "يارب متكونش دي موضة جديدة"، "شكل الممثل الأمريكي جيلنهول"، "هو دا تشبه بالنساء"، مالك يا نونو".

ويجز

ويجز بإطلالة نسائية

نجح ويجزفي إثبات موهبته الفنية ولكن هذا النجاح لا يرضيه ، وقرر أن يثير الجدل حيث ظهر ويجز بملابس وإطلالة مختلفة ومثيرة للجدل فى حفلته التى أحياها مع المطربة الكبيرة أنغام فى السعودية تحت عنوان ليلة صوت مصر، حيث أطلاق عليها الجمهور بإطلالة النساء .

عمرو دياب

عمرو دياب بحلق

ادهش الجمهورالفنان عمرود ياب عندما ظهوره بارتدائه “حلق” وهو ما اعتبره الكثيرين ، إطلالة غير موفقة لكونه واحد من أهم مطربين مصر والوطن العربي