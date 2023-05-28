الأتراك يحتفلون في الشوارع بعد فوز أردوغان بانتخابات الرئاسة (شاهد)

احتفل ملايين الأتراك في شوارع المدن المختلفة بتركيا بمناسبة اقتراب فوز الرئيس التركي المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية التركية.

ووفقًا لفضائية "trt" التركية العربية فإن أردوغان حصل على 52.14 في المئة وكيليجدار أوغلو على 47.86 في المئة، بعد فرز 99.11 في المئة من الأصوات.

واصطحب الأهالي عائلاتهم في شوارع تركيا رافعين الأعلام وصور الرئيس أردوغان.

ومن جانبه، هنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني الرئيس أردوغان بفوزه بجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التركية، وفقًا لفضائية "trt".

وقال أمير قطر٬ خلال تغريدة في حسابه على تويتر “أخي العزيز رجب طيب أردوغان مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدم ورخاء، ولعلاقات بلدينا القوية مزيداً من التطور والنماء”.

بدأت عمليات فرز الأصوات في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية وسط منافسة شديدة بين الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة كمال كليتشدار أوغلو.

وأغلقت مراكز الاقتراع في أنحاء تركيا في الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي، تمهيدًا لفرز الأصوات في اقتراع شارك فيه 60 مليون ناخب.

وحسب قناة "TRT"، أظهرت النتائج الأولية أنه بعد فرز أكثر من 94% من الأصوات:

تفاصيل انتخابات تركيا

ذكرت وسائل إعلام تركية، مساء اليوم الأحد، أن الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان متقدم على زعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعد فرز أكثر 91.76 % من الأصوات.

وقالت وكالة "الأناضول التركية"، إن النتائج الأولية للتصويت تظهر حصول أردوغان على 52.72 %من الأصوات مقابل 47.28 % لأوغلو حتى الآن.

وأغلقت صناديق الاقتراع أبوابها في تركيا في سباق الإعادة الرئاسي الذي سيقرر ما إذا كان رجب طيب أردوغان سيفوز بفترة رئاسية جديدة أم كمال كليجدار أوغلو.

النتائج الأولية

بدأت في تركيا عملية فرز الأصوات في الجولة الحاسمة لانتخابات الرئاسة بين الرئيس رجب طيب أردوغان وزعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

وستصدر النتائج تباعا خلال الساعات المقبلة، حيث من المتوقع أن تكتمل في وقت مبكر مقارنة بتوقيت إعلانها بعد التصويت في الجولة الأولى نظرا لأن بطاقات الاقتراع أبسط ولا تضم سوى أردوغان و كليجدار أوغلو.

ويمكنكم الاطلاع على النتائج بشكل لحظي عبر هذه النافذة من وكالة الأنباء التركية الرسمية

وأغلقت مكاتب الاقتراع في تركيا الأحد في الساعة 17,00 بالتوقيت المحلي، بعدما دعي أكثر من ستين مليون ناخب الى الإدلاء بأصواتهم فيها لاختيار رئيسهم.

أُغلقت صناديق الاقتراع في جولة الإعادة والحسم في انتخابات الرئاسة التركية بين أردوغان وكليجدار أوغلو.

وستحدد هذه الانتخابات ما إذا كان الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان ينبغي أن يواصل البقاء في السلطة بعد عشرين عاما قضاها في حكم البلاد.

كانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها للناخبين في الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي (الخامسة صباحا بتوقيت غرينيتش)، وأغلقت في تمام الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي.

عمليات التصويت

وكانت عمليات الاقتراع تسير بسهولة وبصورة انسيابية، من دون حدوث مشكلات تذكر.

وحث المتنافسان، أروغان ووكليجدار أوغلو، الناخبين الأتراك على التصويت بكثافة في هذه الجولة الحاسمة، وذلك بعد الإدلاء بصوتيهما صباح اليوم الأحد.

ووصف كمال كليجدار أوغلو، منافس أردوغان، المدعوم من تحالف عريض من المعارضة، التصويت بأنه استفتاء على المسار الذي ستسلكه تركيا في المستقبل.

ويعِد أردوغان، المرشح الأوفر حظًا، بعهد جديد تتحد فيه تركيا لبدء "قرن جديد".

لكن ثمة أزمة ضاغطة من التضخم بمعدلات مرتفعة، فضلًا عن أزمة من ارتفاع تكاليف المعيشة يواجهها الأتراك.

وشهدت الجولة الأولى من الانتخابات إقبالًا تاريخيًا بلغت نسبته 88.8 في المئة، وأحرز أردوغان السبق متقدمًا على كليجدار أوغلو بنحو 2.5 مليون صوت.

ويضع كلا المتنافسين عينه على الملايين الثمانية الذين لم يدلوا بأصواتهم في الجولة الأولى ولكنهم قد يفعلوا في هذه المرة.

وقبيل الذهاب إلى جولة الحسم، اتهم كليجدار أوغلو منافسه بإعاقة رسائله النصيّة إلى الناخبين، بينما رسائل أردوغان إلى ناخبيه متواصلة.

الانتخابات التركية 2023

وتستعين أحزاب المعارضة التركية بجيش من المتطوعين الذين تنشرهم في لجان الاقتراع في عموم البلاد لضمان عدم وقوع تلاعب في عملية الانتخابات.

وتحدث مراقبون دوليون عن حالة من عدم التكافؤ بعد الجولة الأولى، لكن لم يتحدث أحد عن خروقات في عملية الاقتراع كانت كفيلة بتغيير النتيجة.

وفي آخر يوم من أيام حملته الانتخابية، وعد كليجدار أوغلو بأسلوب مختلف في الرئاسة، قائلًا: "لا رغبة لديّ في سُكنى القصور، سأعيش مثلكم، متواضعًا وسأعمل على حلّ مشاكلكم".