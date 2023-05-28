تشافي يدفع بـ بوسكيتس وألبا في مباراتهم الوداعية بكامب نو

بوسكيتس وألبا يودعان برشلونة

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، تشكيل البرسا الأساسي لمباراة ريال مايوركا، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني.







قرر تشافي الدفع بالثنائي سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا في تشكيل برشلونة الأساسي، والتي تعتبر المباراة الأخيرة للثنائي في معقل البلوجرانا "كامب نو"، بعدما أعلن الثنائي الرحيل عن النادي الكتالوني.



تشكيل برشلونة ضد مايوركا:



في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

في الدفاع: بالدي، جوليس كوندي، كريستنسن، جوردي ألبا

في خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، فرانك دي يونج، جافي

في الهجوم: عثمان ديمبلي، روبرت ليفاندوفسكي، أنسو فاتي.



تشكيلة ريال مايوركا:



جريف، كوستا، كوبيتي، فالخنت، جايا، مافيو، مورلانيس، إدريسو بابا، داني رودريجيز، فيدات موريكي، ندايي.

وكان فريق برشلونة حسم لقب بطولة الدوري الإسباني بشكل رسمي لهذا الموسم، ويملك في رصيده 85 نقطة، فيما يقع ريال مايوركا في المركز الحادي عشر ويملك 47 نقطة.

وكان تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، أعلن قائمة البرسا لمواجهة ريال مايوركا، المقرر لها غدًا الأحد، في الجولة السابعة والثلاثين من عمر الدوري الإسباني.

وقرر المدرب تشافي استبعاد رونالد أراوخو وبيدري، فيما عاد إلى البرسا، المدافع الفرنسي جوليس كوندي.



قائمة برشلونة ضد ريال مايوركا:



تير شتيجن - سيرجيو بوسكيتس - عثمان ديمبلي - ليفاندوفسكي - أنسو فاتي - فيران توريس - إيناكي بينا –سيرجي روبيرتو - فرينكي دي يونج - رافينيا - كوندي - جارسيا - بالدي - جافي - بابلو تيناس- أندرياس كريستينسن - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا - فرانك كيسي.

حصد برشلونة لقب الدوري الإسباني، هذا الموسم للمرة 27 في تاريخه، ويعتلي البرسا جدول الترتيب ويملك 85 نقطة، بفارق 11 نقطة عن الوصيف ريال مدريد.

ويلعب فريق برشلونة مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعدما توج بلقب الدوري الإسباني قبل ثلاث جولات، ويسعى إلى تحقيق الفوزعلى ملعبه في آخر مباراة له هذا الموسم على قلعة كامب نو.

فيما يسعى ريال مايوركا، إلى تحقيق الانتصار ليواصل حصد النقاط بعد انتصاره على فالنسيا في الجولة الماضية، من أجل الحفاظ على آماله في المشاركة في إحدى البطولات الأوروبية الموسم المقبل.





