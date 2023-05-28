انتخابات تركيا.. احتفالات بفوز أردوغان (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الدقائق الأخيرة، عددًا من الفيديوهات لاحتفال مجموعة أنصار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يحتفلون مسبقًا بفوز أردوغان برئاسة جمهورية تركيا، وذلك بعد فرز عدد من الأصوات في انتخابات تركيا 2023.

انتخابات تركيا.. المؤشرات الأولية بفوز أردوغان

وانتشرت الفيديوهات لاحتفال مجموعة من الشباب المؤيدين لحزب العدالة والتنمية يحتفلون بفور الرئيس أردوغان قبل صدور النتائج الرسمية.

وبلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية 83.99%، وتشير النتائج الأولية إلى حصول الرئيس التركي المنتهية ولايته، رجب طيب أردوغان، على 59.43%، بينما حصل منافسه كمال كليتشدار أوغلو على 40.57%، وجاء ذلك بعد فرز 27% من الأصوات.

وأوضح الناطق باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض، فائق أوزتراق، أنهم يقومون بمتابعة حثيثة لعملية فرز الأصوات بعد غلق مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية التركية.

وأشار أوزتراق إلى أنهم يمرون بمرحلة حرجة الآن، وبمتابعة حثيثة لفرز الأصوات، لافتًا إلى أن كوادر الحزب تواصل مهامها في الميدان وفي مراكز الاقتراع لصون أصوات الناخبين.

على جانب آخر، غرد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، موجهًا حديثه للشعب التركي، وذلك قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، عبر تويتر قائلًا: "أود أن أشكر كل زملائي الذين عملوا بإخلاص في صناديق الاقتراع منذ الساعات الأولى من الصباح".

ذكرت وسائل إعلام تركية، مساء اليوم الأحد، أن الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان متقدم على زعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعد فرز أكثر من 77.46 % من الأصوات.

وقالت وكالة "الأناضول التركية"، إن النتائج الأولية للتصويت تظهر حصول أردوغان على 54.03% من الأصوات مقابل 45.97 % لأوغلو حتى الآن.

وأغلقت صناديق الاقتراع أبوابها في تركيا في سباق الإعادة الرئاسي الذي سيقرر ما إذا كان رجب طيب أردوغان سيفوز بفترة رئاسية جديدة أم كمال كليجدار أوغلو.

وبدأت جولة الإعادة في انتخابات تركيا، صباح اليوم الأحد، بين الرئيس رجب طيب أردوغان والمنافس له كمال كيليشتدار أوغلو، ووصلت الانتخابات لهذه الجولة لفشل كلا المرشحين في الحصول على أكثر من 50% في الجولة الأولى من الانتخابات والتي جرت منذ أكثر من أسبوعين.