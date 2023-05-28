كشافة الكنيسة القبطية يستهلون موكب رفات الآباء ( صور وتفاصيل)

استهل فريق الكشافة وعدد من خورس الشمامسة لكنيسة السيدة العذراء في حارة زويلة بعمل موكب عظيم لصندوق رفات الآباء من المدخل، وتم وضعه أمام الهيكل المقدس بحضور عدد من الآباء الكهنة.

موكب كنيسة العذراء في ذكرى دخول المسيح مصر

جاء هذا عقب افتتاح اللقاء برئاسة نيافة الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة، والتي تأتي بمناسبة احتفالية كنائس زويلة الأثرية بحي الجمالية، بذكري دخول السيد المسيح أرض مصر وإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة.

احتفالية ذكرى دخول المسيح مصر



يشارك في الحفل الذي يأتي في إطار خطة الدولة لإحياء مسار العائلة المقدسة، وتنشيط السياحة الدينية، ودعم الاقتصاد المصري ذلك بحضور عدد من المسؤولين فى السياحة والآثار ولفيف من الأباء الأساقفة والكهنة وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة.