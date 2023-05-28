الأنبا رافائيل يستهل احتفالية تذكار دخول العائلة المقدسة لمصر ..تفاصيل

استهل منذ قليل، نيافة الأنبا رافائيل اسقف كنائس وسط القاهرة الاحتفالية التي تنظمها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بكنائس زويلة الأثرية بحي الجمالية بمناسبة ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر.

افتتح أسقف القطاع اللقاء بإقامة الصلاة القداس الافتتاحية فى بداية الحفل بحضور عدد من مسئولي وزارة السياحة والآثار وأعضاء مجلس النواب والأحزاب والآباء الكهنة وشعب الكنيسة والأقباط.

يتخلل الحفل عدة فقرات أبرزهم موكب من فريق الكشافة وهم يرفعون علم مصر، ويحملون صندوق أسرار زويلة، فيلمًا تسجيليًا عن الآباء البطاركة لزويلة، وعرض مجموعة من الترانيم عن رحلة العائلة المقدسة ومكانة زويلة عبر التاريخ ، ثم يزور الحاضرون صهريج العائلة المقدسة ومتحف البطاركة الموجودين بالكنيسة.