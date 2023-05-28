رئيس جامعة المنيا يطمئن على سير امتحانات الفرق النهائية

أجرى الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا اليوم الأحد، جولة تفقدية في كلية الهندسة.

وتابع رئيس جامعة المنيا حسن سير أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 للفرق النهائية بكلية الهندسة.

جاء ذلك في ثاني أيام انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الهندسة في جامعة المنيا للفرق النهائية.

توجيهات رئيس جامعة المنيا

وتأكد رئيس جامعة المنيا من التزام الطلاب بالقواعد التي أقرتها الجامعة، لانتظام أعمال الامتحانات.

وشدد رئيس جامعة المنيا على توفير سبل الراحة التي تضمن أداء الطلاب امتحاناتهم في سهولة ويسر.

ورافق رئيس جامعة المنيا خلال زياراته الدكتور مصطفى محمود عميد كلية الهندسة، والدكتور أبو هشيمة مصطفى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والمستشار الهندسي للجامعة، والدكتور محمد علي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور مصطفى أحمد كمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتفقد رئيس جامعة المنيا امتحانات الفرق النهائية بأقسام الهندسة المدنية، وكهرباء القوى والطاقة، والاتصالات، وامتحانات الفرقة النهائية لبرنامجي الميكاترونيات والروبوتات الصناعية، وهندسة البتروكيماويات.

ووجه رئيس جامعة المنيا بعدم اصطحاب الطلاب للهاتف المحمول داخل اللجان نهائياً، أو أية متعلقات شخصية، والحرص على تواجد رؤساء لجان الامتحانات للرد على استفسارات الطلاب.

ونبه رئيس جامعة المنيا بمراجعة تغطية الورقة الامتحانية لكل أهداف المقرر، وأن تكون ممثلة للمحتوى العلمي والموضوعات التي تم تدريسها خلال الفصل الدراسي.