كنيسة العذراء بحارة زويلة تستعد لاحتفالية ذكرى دخول المسيح مصر

تستعد كنيسة القديسة العذراء مريم في منطقة الجمالية، لبدء احتفالات قطاع كنائس زويلة الأثرية بمناسبة ذكري دخول السيد المسيح أرض مصر وإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة.

يترأس الحفل نيافة الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة، وعدد من المسؤولين بالسياحة والآثار ولفيف من الأباء الأساقفة والكهنة وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة، ذلك تحت رعاية قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

يتخلل احتفال اليوم الكشف عن صندوق أسرار زويلة الأثري والذي يضم رفات لبعض الأباء، ويروي عن تاريخ القديسين والآباء بهذه الرقعة المقدسة باعتبار كنائس زويلة الأثرية واحدة من أقدم كنائس بالقاهرة التي تباركت بزيارة العائلة المقدسة في حدث ولأول مرة في تاريخ الكنيسة.

تحتل هذه الكنائس مكانة كبير لأنها تضم مجمع كنائس القديسة العذراء مريم، ومار جرجس، وأبي سيفين ومزار القديس صليب الجديد، وديري السيدة العذراء ومارجرجس، وصهريج العائلة المقدسة.

تأتي الاحتفالية في إطار جهود الدولة المصرية لإحياء مسار العائلة المقدسة والتي تعمل من أجل تنشيط السياحة الدينية ودعم الاقتصاد المصري، وإظهار الكنز التاريخي التي تمتلكها أرض الكنانة وتباركت بذكرها في الكتاب المقدس بسفر إشعياء "مبارك شعبي مصر".