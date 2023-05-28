انتخابات تركيا.. مشاجرات داخل مراكز الاقتراع (شاهد)

تداول رواد مواقع التواصل خلال الساعات الأخيرة، عددا من الصور ومقاطع الفيديو لعراك وشجار عدد من الناخبين مع بعضهم البعض، والتي حدثت اليوم الأحد في الساعات الأولى من جولة الإعادة في انتخابات تركيا بعدد من مراكز الاقتراع.

انتخابات تركيا.. اللجان تغلق أبوابها

وتكررت مشاهد الشجار، على غرار ما حصل في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التركية داخل البلاد وخارجها، والتي يتنافس فيها الرئيس التركي المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان وكمال كيلتشدار أوغلو.

وأظهرت الفيديوهات شجاراً بين مجموعة من الناخبين وعدد من مراقبي صناديق الاقتراع في بعض المناطق التركية وبالأخص المناطق الجنوبية من تركيا على الحدود مع سوريا.

Burası Şanlıurfa Akçakale Yazlıca Köyü

Toplu oy kullanımını engellemek isteyen sandık görevlileri saldırıya uğradı, Sandık görevlilerinin can güvenliği yok !

Elden ele RT ederek seslerini duyuralımpic.twitter.com/Mn1ghTuswl — ATAKIZ (@ATAISIK_) May 28, 2023

وعن أسباب عمليات الشجار والعراك التي ظهرت في عدد من مقاطع الفيديو، التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة في تركيا، بأنه جاء بسبب محاولة المراقبين منع التصويت الجماعي في انتخابات تركيا ومراكزالانتخابات الذي كانوا يعملون فيه على مراقبة الصناديق وآلية الاقتراع.

ولم تكن هذه هي حالة واحدة، حيث إن في مركز انتخابي بمدينة بورصة تكرر الشجار أيضًا، وذلك عقب منع مراقبين لصناديق الاقتراع مراقباً ينتمي لحزب "العدالة والتنمية" من عملية تصويت جماعية كان سيقوم بها أفراد من عائلته.

وفي واقعة أخرى، مشابهة للتي حدثت في بورصة، وحدث نفس الشجار في مدينة أنطاكيا أيضاً، وكان السبب هو منع مراقبون عمليات التصوّيت الجماعي لصالح أردوغان.

وغرد الرئيس التركي المنتهي فترة ولايته، رجب طيب أردوغان، موجها حديثة للشعب التركي، وذلك قبل إعلان نتيجة انتخابات تركيا الرئاسية، عبر تويتر قائلا: “أود أن أشكر كل زملائي الذين عملوا بإخلاص في صناديق الاقتراع منذ الساعات الأولى من الصباح”.

ومن المنتظر أن تصدر النتائج، تباعا خلال الساعات المقبلة، ومن المتوقع أن تكتمل في وقت مبكر مقارنة بتوقيت إعلانها بعد التصويت في الجولة الأولى نظرا لأن بطاقات الاقتراع أبسط ولا تضم سوى أردوغان و كليجدار أوغلو.



وتشهد الانتخابات التركية منافسة شرسة بين المرشحيّن، وسط مطالب عدة للمواطنين الذين ينادون بالإصلاح الاقتصادي وزيادة الأجور والاستقرار السياسي وإعادة إعمار المناطق المنكوبة نتيجة الزلزال الذي ضرب ولايات عدة في فبراير الماضي.