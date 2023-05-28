مصر تستضيف ورشة عمل لمنظمة الكوميسا

تحرص مصر على تعزيز التعاون ودعم وتطوير العلاقات الاقتصادية مع دول القارة الأفريقية بما يحقق الاندماج القاري والتكامل الإقليمي، ومن منطلق رئاسة مصر للدورة الحالية لمنظمة الكوميسا، قامت وزارة الطيران المدني بالتعاون مع المنظمة بإستضافة ورشة عمل تحت عنوان "المصادقة على وضع إطار مؤسسي إقليمى لنشر أنظمة قابلة للتشغيل البينى للاتصالات والملاحة والمراقبة وإدارة النقل الجوي فى إقليم الشرق والجنوب الأفريقي والمحيط الهندى" وذلك في الفترة من 29 إلى 31 مايو الجاري بحضور 34 مشاركًا من الدول الأعضاء وعدد من ممثلى سلطة الطيران المدني المصري وتأتي ورشة العمل في ضوء حرص وزارة الطيران المدني على توحيد الجهود المشتركة في مجال النقل الجوي بما يسهم في تحقيق غايات الدول الأعضاء بالكوميسا.

جهود الدولة المصرية في تحقيق التكامل الاقتصادي بقارة أفريقيا

وفي هذا السياق أشار الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدني، إلى جهود الدولة المصرية في تحقيق التكامل الاقتصادي بقارة أفريقيا، وتكثيف التعاون الاستثماري بين وكلاء الاستثمار في أفريقيا، حيث قامت وزارة الطيران المدنى بالتنسيق والتعاون مع كل من وزارات التجارة والصناعة والمالية والخارجية والسياحة والجهات ذات الصلة وكذا سكرتارية الكوميسا في لوساكا، بغرض تذليل كل الصعوبات وتقديم كل سبل الدعم لاستضافة هذه الورشة.

الدور الريادي الواعد الذي تقوم به مصر لتحقيق معدلات نمو اقتصادي

وأضاف وزير الطيران أن استضافة مصر لهذه الورشة يؤكد الدور الريادي والواعد الذي تقوم به جمهورية مصر العربية لتحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفع في مختلف المجالات ولا سيما في قطاع النقل الجوي كونه أحد المرافق الحيوية المهمة وواحدًا من المحاور الرئيسية في إنجاح خطط التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن وزارة الطيران المدني وهيئاتها وشركاتها التابعة لا تدخر جهدًا نحو فتح آفاق تعاون وتوطيد قنوات اتصال فعالة تساعد في دفع حركة الاستثمارات وكذا التركيز على التعاون في مجالات التحول الرقمي وتطوير أنظمة الملاحة الجوية وإدخال التقنيات الحديثة في مجال معلومات الطيران، ووضع آليات حديثة في إدارة حركة الملاحة الجوية بين الأشقاء الأفارقة داخل القارة السمراء.

هذا ومن المقرر أن تركز ورشة العمل التى تمتد على مدار الثلاثة أيام المقبلة بمناقشة المشروع الأول للتقرير الخاص بتطوير الإطار المؤسسي الإقليمي لخدمات الملاحة الجوية الإقليمية وأنظمة CNS / ATM وإطار عمل السياسة الإقليمية بشأن تكامل المجال الجوي لسهولة نشرالأنظمة الملاحية للخروج بتوصيات من الدول الأعضاء تسهم في تفعيل ما جاء بالتقرير أو إيجاد حلول لأي تحفظات أو ملاحظات من الدول عليه.