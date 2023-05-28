أرتيتا يعلن تشكيل آرسنال ضد ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

آرسنال

كشف ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، تشكيل الجانرز لمباراة وولفرهامبتون، مساء اليوم الأحد، والتي ستقام على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.





وفشل آرسنال في تحقيق لقب البريميرليج بشكل رسمي، لصالح مانشستر سيتي، بعدما استمر في صدارة جدول الترتيب لمدة 248 يومًا.



ودفع أرتيتا في تشكيل آرسنال الأساسي بالثلاثي الهجومي، بوكايو ساكا ولياندرو تروسارد وجابرييل جيسوس، ويغيب عنه لاعبه البرازيلي جابرييل مارتينيلي بسبب الإصابة.



تشكيل آرسنال:



رامسديل - توماس بارتي - بن وايت - جابرييل - كيويور - جورجينيو - جرانيت تشاكا - مارتن أوديجارد – بوكايو ساكا - تروسارد – جابرييل جيسوس.



تشكيل وولفرهامبتون:



سا - سيميدو - كولينز - كيلمان - بوينو - جوميز - ليمينا - نونيز - أداما تراوري - خيمينيز - هوانج.



موقف الفريقين بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي:



ويأتي آرسنال في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويملك 81 نقطة، فيما يقع وولفرهامبتون في المركز الثالث عشر، برصيد 41 نقطة.





أعلن نادي أرسنال الإنجليزي تجديد عقد لاعبه الشاب بوكايو ساكا بعقد طويل الأمد، ليقطع الطريق على الأندية الأوروبية الباحثة عن الحصول على خدمات نجم انجلترا.

ونشر حساب أرسنال على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، فيديو يعلن من خلاله عن تجديد عقد النجم الشاب بوكايو ساكا صاحب الـ 21 عاما

ولم يفصح نادي أرسنال عن المدة التعاقدية مع بوكايو ساكا، لكن الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزو رومانو أكد أن مدة التعاقد حتى صيف 2029.



نجح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، في معادلة الرقم الذي حققه المدرب المخضرم السير إليكس فيرجسون مع مانشستر يونايتد حينما توج ببطولة الدوري ثلاث مرات في وقت سابق.

واستطاع جوارديولا في قيادة مانشستر سيتي للتتويج ببطولة الدروي الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي، ليرفع السيتيزن رصيده إلى تسعة ألقاب في تاريخ المسابقة والخامس تحت قيادة جوارديولا، ليصبح ثاني مدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي يتمكن من تحقيق لقب البطولة ثلاث مواسم متتالية بعد السير إليكس فيرجسون.



أرسنال يهدي اللقب



أهدى أرسنال لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي إلى مانشستر سيتي بعد الخسارة أمام نوتينجهام فورست بهدف في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.

وكان فرص أرسنال قد تقلصت في الأسابيع الأخيرة وتحديدا منذ الخسارة أمام مانشستر سيتي برباعية لهدف، التي من خلالها اعتلى “ السيتزن ” صدارة البريميرليج حتى حافظ على اللقب للمرة الثالثة على التوالي.

