ختام سباق سوما باي للتحمل في الغردقة بمشاركة 30 دولة

بمشاركة 1000 متسابق..

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ختام سباق سوما باي للتحمل بمنطقة سهل حشيش بالغردقة، بمشاركة 1000 متسابق من 30 دولة، بتنظيم مجموعة تراي فاكتوري بالتعاون مع الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بالإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير بوزارة الشباب والرياضة، ومديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، وحضور أيمن حقي المدير التنفيذي للسباق، ومسئولي الإدارة للسياحة والفعاليات الرياضية.

يُشارك بالسباق 1000 متسابق من 30 دولة أبرزهم ألمانيا، إيطاليا، فرنسا، واليابان، وينقسم سباق سوما باي للتحمل إلي خمسة سباقات: الأول، السباق الأوليمبي ويتكون من 1.5 ك سباحة، 40 ك دراجات، 10 ك جري، والسباق الثاني :السوبر اسبرنت ويتكون من 750م / 20 دراجات / 5 ك جري، والسباق الثالث: 10 ك، والسباق الرابع : 5 ك، والسباق الخامس والأخير: 1 ك للأطفال، ويُعد السباق الأوليمبي والسوبر اسبرنت من أهم السابقات.

وأكد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، الاهتمام بنشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع فى ضوء توجيهات القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسى، وجعل الرياضة "أسلوب حياة"، وتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة من خلال الفعاليات المختلفة التى تنفذها الوزارة بالتعاون مع العديد من المؤسسات المعنية.

وأشار “صبحي” إلى وجود سلسلة من الفعاليات الرياضية والأحداث والمهرجانات الدولية التي تسعى الوزارة لإقامتها في مصر بمختلف المحافظات بفضل المقومات والإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها، وتوافر الخبرات الفنية والإدارية التي تعد عاملاً قوياً في نجاح مصر في تنظيم تلك الأحداث.

وفي ختام السباق، قام أيمن حقي المدير التنفيذي للسباق ومسئولي الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية ومديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، بتسليم جوائز للفائزين في السباق.