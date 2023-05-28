الأحد 28 مايو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

توتنهام يعلن تشكيله الرسمي أمام ليدز بالبريميرليج

توتنهام
توتنهام

أعلن ريان ماسون المدير الفني لفريق توتنهام ، تشكيل لاعبيه الأساسي في مواجهة ليدز يونايتد التي تنطلق في تمام السادسة والنصف مساء اليوم الأحد على ملعب الأول لحساب منافسات الجولة 38 والأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي.
 

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ويمثل توتنهام في المباراة كل من 

حراسة المرمى: فورستر.
خط الدفاع: رويال، دافينسون سانشيز، لينجليه، بن ديفيز.
خط الوسط: بيدرو بورو، إيف بيسوما، سكايب، سون هيونج.
خط الهجوم: ديان كولوسفيسكي، هاري كين.

ويخوض توتنهام مواجهة اليوم محتلاً المركز الثامن برصيد 57 نقطة، بينما يلعب ليدز يونايتد المباراة ممتلكًا31 نقطة في المركز التاسع عشر.

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