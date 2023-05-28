إيلون ماسك يربح 9 مليارات دولار فى أسبوع ويقلص الفارق مع بيرنارد أرنو

تقلّص الفارق في الثروة بين الشريك المؤسس لشركة "تسلا"، إيلون ماسك، والملياردير الفرنسي رئيس شركة "LVMH"، بيرنارد أرنو، إلى 8 مليارات دولار فقط بعد أسبوع جيد لشركات التكنولوجيا مدفوعاً بالذكاء الاصطناعي والتقارب للتوصل إلى حل لأزمة سقف الدين الأميركي.

أغني رجل فى العالم "برنارد أرنو"

أغني رجل فى العالم "برنارد أرنو"

على الجانب الآخر، تعرضت شركات السلع الفاخرة الذى يملكها أغني رجل فى العالم الملياردير الفرنسي" بيرنارد أرنو" للكثير من الضغط، بعدما تراجعت أسهم شركة "LVMH" بأكثر من نحو 7 % حتى يوم الخميس خلال الأسبوع الماضي، قبل أن ترتفع مرة أخرى يوم الجمعة مع الانتعاش العام لأسواق الأسهم.

وخسر برنارد أرنو، أغنى رجل في العالم نحو 11.2 مليار دولار من ثروته في يوم واحد، بسبب مخاوف من أن الاقتصاد الأميركي سوف يضعف الطلب على السلع الفاخرة، بحسب الاسواق العربية.

وبلغت ثروة أغني رجل فى العالم "برنارد أرنو" صاحب الشركة المالكة لأكثر من 15 علامة تجارية للسلع الفاخرة، من بينها "لوي فيتون"، و"كريستيان ديور"، و"تيفاني"، وغيرها، نحو 193 مليار دولار.

الملياردير الأمريكي "إيلون ماسك"

الملياردير الأمريكي "إيلون ماسك"

ومن ناحية اخر فقد أضاف الملياردير الأمريكي "إيلون ماسك" نحو 9 مليارات دولار إلى ثروته خلال الأسبوع الماضي وحده لتصل إلى نحو 185 مليار دولار، بحسب الاسواق العربية.

ورغم مكاسب ماسك الكبيرة منذ بداية العام، والتي بلغت نحو 48.4 مليار دولار إلى ثروته، إلا أنه لا يزال صاحب المرتبة الثانية كأكثر المليارديرات ربحاً في 2023، خاصة بعدما ودع الشريك المؤسس لـ "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، مسلسل الانهيارات الكبير والذي قاده إلى ترتيب متدن في الأربعينيات ضمن قائمة "بلومبرغ للمليارديرات" مطلع العام، ليصبح في المركز العاشر مع صافي ثروة بلغت 95.5 مليار دولار حتى يوم الجمعة الماضي، مضيفاً نحو 50 مليار دولار إلى ثروته.

كان أعلى ترتيب قد حصل عليه " مارك زوكربيرغ" الشريك المؤسس لـ "فيسبوك "في السابق عندما حل ثالثاً ضمن قائمة المليارديرات.

وأضاف أغنى 3 أشخاص في العالم أكثر من 116 مليار دولار إلى ثرواتهم منذ بداية العام، بينما جمع أكثر 10 مليارديرات ربحاً في 2023، أكثر من نحو 316 مليار دولار إلى ثرواتهم.