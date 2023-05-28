صبحي يوجه باستمرار فتح مراكز الشباب مجاناً لأصحاب المشروعات اليدوية

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، باستمرار فتح مراكز الشباب مجاناً لأصحاب المنتجات اليدويه والتراثية، ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم دون تحمل أي أعباء مالية، لخفض معدلات البطالة بين الشباب، وإيجاد وسيلة لإحياء تلك الحرف.

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أشرف صبحي: نهدف إلى التوسع في تسويق منتجات الشباب



أشار"صبحي"إلي أن التوسع في تسويق منتجات الشباب وإقبالهم على تبني مشروعات خاصة، وتحقيق دخل مناسب، يمثل دعم كبير لقطاع المنتجات اليدوية والحرفية من خلال تنفيذ معارض لتسويق منتجات الشباب أصحاب تلك المشروعات.

المرحلة الثانية للمشروع

وفي هذا الاطار تم تنفيذ المرحلة الثانية من المعارض بمراكز الشباب بمحافظات "بني سويف، الدقهلية، الوادي الجديد، القاهرة، الجيزة"، بإجمالي (12) معرضاً، وبمشاركة (84) عارض وعارضة من أصحاب المشروعات خلال شهري إبريل ومايو 2023.

كانت وزارة الشباب والرياضة ، قد أعلنت عن فتح باب الترشح للمشاركة في النسخة الثالثة من البرنامج الدولي أكاديمية شباب المتوسط، المزمع إنعقادها في الفترة من 6 لــ 9 نوفمبر المقبل ، بإستضافة في مقر الأمانة العامة للمنظمة الحكومية الإقليمية الأورومتوسطية "الاتحاد من أجل المتوسط" في برشلونة، إسبانيا ، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي - رئيس مجلس الوزراء .



وينفذ البرنامج من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني-الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية بالتعاون مع مؤسسة شباب المتوسط للتنمية، والإتحاد من أجل المتوسط،والعديد من الشركاء الدوليين.

تُعد أكاديمية شباب المتوسط أول برنامج شبابى متوسطي ينطلق من القاهرة ليصبح تجربة دولية واعدة تجوب الدول المتوسطية ومنصة شبابية مُستدامة تهدف إلى رفع وعي الشباب بقضايا وتحديات دول البحر الأبيض المتوسط فى شراكات دولية وحكومية ومدنية.

من جانبه :" أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على رؤية القيادة السياسية المصرية نحو تعميق العلاقات القائمة مع مختلف الدول، وتعزيز التواصل بين الشباب المصرى ونظرائهم فى كافة أنحاء العالم، وهو ما نشهده فى "منتدى شباب العالم" الذى تنظمه الدولة المصرية تحت رعاية وتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مؤكداً على أهمية تلاقى الشباب المصرى وتبادل الخبرات مع نظرائهم فى مختلف الدول.

ورحب سيادته بتنفيذ النسخة الثالثة من أكاديمية شباب المتوسط في إسبانيا، وأكد على أنه إستثمار للنجاح الذي حققته النسختين السابقتين على أرض مصر، بالتعاون مع العديد من الجهات الدولية، وتنفيذاً للتوصيات التي خرجت بها النسخة الثانية من مقر تنفيذها بمكتبة الإسكندرية، لتلبي طموحات الشباب المتوسطي في استضافة النسخ القادمة في بلدانهم.