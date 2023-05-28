المالديف تطلق اسم بيليه على أحد ملاعبها

أطلقت المالديف اسم الأسطورة البرازيلي الراحل بيليه على أحد ملاعبها.

جاء ذلك استجابة لاقتراح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، بعد رحيل الأسطورة البرازيلي في ديسمبر 2022.

وجرى افتتاح ملعب بيليه بتسميته الجديدة بإجراء مباراة ودية جمعت منتخب المالديف بمنتخب محلي يمثل جزيرة ماهيبادو، التي يتواجد بها الملعب.

ويتمتع الملعب بموقع هائل على شواطئ المحيط الهندي، كان معروفاً من قبل باسم ملعب ماهيبادو لكرة القدم.

وقال بسام أديل جليل، رئيس اتحاد المالديف لكرة القدم:

في إطار مبادرة رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو التي تدعو جميع الاتحادات الأعضاء لإطلاق اسم الأسطورة البرازيلي بيليه، أطلقنا على ملعب أرضية ماهيبادو لكرة القدم اسم ملعب بيليه.

وأضاف: إنها مناسبة هامة بالنسبة لنا نحن المالديفيون، أن يقترن ذكرنا باسم أعظم لاعب في عالم الساحرة المستديرة. إن هذه التسمية ستكون شاهدةً على الخدمات التي قدمها "بيليه" في تاريخ كرة القدم وسيُخلد هذا الحدث في تاريخ كرة قدم جزيرة ماهيبادو وكرة قدم في المالديف إلى الأبد.