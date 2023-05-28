رسالة الأزهر فى التوعية ونشر السلام بين الشعوب عالمية

استقبل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد بمقر الأمانة العامة اليوم عبد الله إسماعيل رئيس العلاقات الخارجية بوزارة التربية والتعليم بدولة المالديف، والوفد المرافق له؛ وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات المختلفة.

أكد الأمين العام أن اللقاء يأتي في إطار الدور العالمي للأزهر بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف .

مشيرًا إلى أن رسالة الأزهر في التوعية ونشر التسامح والسلام بين الشعوب رسالة عالمية عَمِل الأزهر الشريف على مرّ تاريخه على القيام بها وتيسر كل السبل اللازمة لدعمها.

تناول اللقاء إمكانية زيادة عدد المبعوثين في التخصصات المختلفة، وحرص الأزهر على إمداد هؤلاء المبعوثين بالمهارات اللازمة المعاصرة، والتي تيسر التواصل ونقل الخبرات، ومنها الخبرة التكنولوجية والتقنية، بما ينعكس على مستوى الأداء للرسالة السامية المنوطة بهم.

أعرب الوفد عن ثقتهم في الأزهر الشريف منهجًا ورجالًا، وأن المدرسة العربية الإسلامية في حاجة إلى توفير الكتب الدراسية للطلاب قبل بدء العام الدراسي الجديد، إضافة إلى إصدارات الأزهر الشريف.

وأكد أعضاء الوفد تقديرهم للدور المهم الذي يقوم به الأزهر الشريف في العالم كله مشيرين إلى أن دول العالم في حاجة ضرورية إلى علماء الأزهر ورجاله الأجلاء لما يحملونه من منهج يصون الإنسانية من غلواء التعصب والفكر الإقصائي، ولما يقدمونه من علم يحفظ الحياة والأحياء، ويعمل على نشر السلام العالمي والتسامح بين الناس من خلال منهجه الوسطي بعيدًا عن الإفراط والتفريط، ولبيان حقيقة الدين الإسلامي وما يدعو إليه من قيم التعاون والرحمة والإنسانية، في ظل التحديات المعاصرة التي يعيشها العالم أجمع.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم بالمالديف هي المسؤولة عن صياغة وتنفيذ سياسات التعليم. لديها سيطرة على تطوير وإدارة الحكومة والمدارس الابتدائية المدعومة من الحكومة والمدارس الثانوية والكليات الإعدادية والمعهد المركزي.

أول مدرسة على الطراز الغربي في جزر المالديف هي مدرسة المجيدية، وهي مدرسة ثانوية أنشئت في عام 1927. كانت المدرسة مختلطة في الأصل، ولكن كان من الضروري إنشاء مدرسة ثانية للفتيات (مدرسة الأمينية) في عام 1944.

واستناداً إلى دراسة قام بها مستشارون تربويون من اليونسكو، بدأت حكومة جزر المالديف في تنفيذ مشروع التطوير التربوي في 6 أكتوبر / تشرين الأول 1976. وقد شكل هذا المشروع برنامجًا شاملاً للتنمية التعليمية يشمل التوسع في التعليم الابتدائي وتدريب المعلمين وتطوير المناهج والإذاعة التعليمية، برنامج التعليم المجتمعي لتعليم الكبار وتطوير الكتب المدرسية والطباعة.