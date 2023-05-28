محافظ سوهاج يترأس الاجتماع الدوري لغرفة العمليات الرئيسية لمتابعة موقف توريد الأقماح

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع الدوري لغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة؛ لمتابعة موقف توريد الأقماح للموسم الحالي 2023م، بحضور محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وناصر عزالدين مدير الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وخميس محمد علي مدير عام الزراعة، وعلى محمد مدير صومعة طهطا، وممثلي ومطاحن مصر العليا، والتعاون الزراعي، والإرشاد الزراعي، والبنك الزراعي .

أكد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف الجهود واتخاذ كل الإجراءات اللازمة من جميع الجهات المعنية؛ لزيادة معدلات توريد الأقماح إلى الشون والصوامع، واستعرض مجهودات مديرية التموين، ومديرية الزراعة، خلال الفترة الماضية، والإجراءات التي تم اتخاذها، موجها بتمهيد وتسوية كل الطرق المؤدية إلى الشون والصوامع، خصوصًا التي تشهد مشروعات "حياة كريمة "، والعمل على التسهيل على صغار المزارعين في الوصول إلى الشون والصوامع.

وتناول الاجتماع مناقشة آخر المستجدات الخاصة بمعدلات التوريد الداخلي والخارجي للأقماح، إذ تم توريد 71 ألفا و 623 طنا من الأقماح إلى المواقع التخزينية من الشون والصوامع حتى الآن، والتي تبلغ 16 موقعا تخزينيا على مستوى المحافظة.

يذكر أن مساحات القمح المنزرعة هذا العام بلغت 174 ألفا و816 فدانا بمختلف مراكز سوهاج، ووفرت المحافظة 16 موقع تخزيني، بالإضافة إلى تشكيل 16 لجنة لاستلام الأقماح، إذ بلغت قيمة الأردب هذا العام 1500 جنيه.