موعد مواجهة العراق وإنجلترا في كأس العالم للشباب

تنطلق في تمام التاسعة من مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة ، مواجهة منتخب العراق ونظيره الإنجليزي على ملعب ستاد سيوداد دي لا بلاتا بالأرجنتين ، لحساب منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا.



ويخوض المنتخب الإنجليزي مواجهة الليلة محتلاً صدارة ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط ، بينما يأتي المنتخب العراقي رابعًا وأخيرًا بلا رصيد ، ويحل منتخب أوروجواي ثانيًا بـ3 نقاط يليه تونس ثالثًا بالرصيد ذاته.

المواجهة الثانية ..

يذكر أن هذه المباراة تعد الثانية بين منتخبي العراق وإنجلترا في منافسات بطولة كأس العالم تحت 20 عاما، بعد أن تواجها سابقًا في مباراة واحدة خلال فعاليات منافسات النسخة 19 للبطولة التي أقيمت في دولة تركيا عام 2013، وانتهت بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما.

ويسعى منتخب تونس لتقديم مردود جيد والفوز خلال اللقاء الذي يجمعه أمام أوروجواي ، لحسم التأهل عن المجموعة ذاتها وعبور مرحلة دور المجموعات.

تأهل البرازيل ..

وحسم المنتخب البرازيلي تأهله إلى الدور التالي عن صدارة المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم عقب الفوز الساعات الأولى من صباح اليوم على نظيره النيجيري بثنائية من دون رد، لحساب الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالمسابقة العالمية.

وارتفع رصيد المنتخب البرازيلي بانتصاره إلى النقطة السادسة في صدارة ترتيب المجموعة ، متفوقا على نظيره الإيطالي الوصيف والذي فاز في الجولة ذاتها على الدومينكان بثلاثية من دون رد، بفارق الأهداف فقط.

بينما يحتل المنتخب النيجيري الترتيب الثالث بالرصيد ذاته، فيما يقبع منتخب الدومينكان في الترتيب الأخير من دون رصيد من النقاط.