إزالة 12 حالة تعدٍ على المجاري المائية والترع بالفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، عدة حملات لإزالة التعديات على المجاري المائية بنطاق المركز.

جاء ذلك بالتعاون الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالفيوم، لتنفيذ قرارات إزالة التعديات على المجاري المائية والترع والمصرف، في إطار الموجة الواحدة والعشرين لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وتحت إشراف المهندس أيمن نضر وكيل وزارة الري بالفيوم، والمهندس على عبدالمجيد رئيس مصلحة الري والمهندس نادي جرجس رئيس قطاع الري بالفيوم.

خلال ذلك قامت إدارة ري شرق الفيوم برئاسة المهندسة جيهان عباس مدير عام الإدارة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، بتنفيذ حملة مكبرة بالتعاون مع قوات الأمن وشرطة الموارد المائية والري، لإزالة التعديات بالبناء المخالف على جانبي بحر مطرطارس بنطاق قرية مطرطارس التابعة لمركز سنورس، بحضور المحاسب جمال العوامى نائب رئيس المركز لشئون المدينة، والمهندس أشرف أيوب نائب رئيس المركز لشئون المرافق، والعميد وليد بعيزق نائب رئيس المركز لشئون القرى، وبالتنسيق مع قوات الأمن بمركز شرطة سنورس.

وأكدت مدير إدارة ري شرق الفيوم أن الحملات أسفرت عن إزالة عدد 12 حالة تعدي على بحر مطرطارس، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض وقناطر ومعديات خشبية وخرسانية بدون ترخيص.

وأكد المهندسة جيهان عباس مدير عام ري شرق الفيوم إستمرار أعمال إزالة التعديات على المجاري المائية، بالتوازي مع أعمال تطهير الترع ونزع الحشائش، للعمل على رفع كافة المعوقات التى تعيق وصول المياه إلى نهايات الترع وخاصة خلال فصل الصيف، وفترة أقصى الاحتياجات مع متابعة الحملات الليلية لمنع التعديات على مياه الري بكافة أنحاء المحافظة.

رصد التعديات على المجاري المائية تمهيدا لازالتها ضمن الموجة الواحدة والعشرين

وفي سياق متصل تفقدت مدير إدارة ري شرق الفيوم، حالة المياه على عددا من الترع والمجارى المائية، تم خلالها قياس مناسيب مياه الري ومتابعة حالة المياه وأعمال التطهير ونزع الحشائش، وذلك لضمان وصول المياه إلى نهايات الترع، ومتابعة أعمال التطهير الجارية، بالإضافة إلى متابعة أعمال رصد كافة التعديات على الترع تمهيدا لازالتها ضمن اعمال الموجة الواحدة والعشرين.

وصرحت مدير إدارة ري شرق الفيوم بأنه تجري المتابعة اليومية لكافة المجاري المائية للتأكد من وصول المياه إلى نهايات الترع، بالإضافة إلى متابعة المشروعات الجاري تنفيذها على الترع والمجارى المائية، للتأكيد على جودة تنفيذ الأعمال طبقا للاشتراطات والمواصفات والدليل الإرشادي، والعمل على تلافي أي ملاحظات خلال التنفيذ، موجها مقاولي التطهير برفع كافة المخلفات التي تظهر في المجاري المائية عقب انتهاء أعمال التطهير الجارية.

وأضافت "عباس" بأن الإدارة تولي أعمال تطهير الترع والمجارى المائية اهتماما خاصا بسبب الدخول في فترة أقصى الاحتياجات مع بدايات فصل الصيف، وهو ما يتطلب فتح المجاري المائية لضمان وصول مياه الري إلى النهايات، وتغطية كافة الأراضي الزراعية التي تشملها مقررات المياه.