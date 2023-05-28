وزارة الدفاع.. رابط الالتحاق بالخدمة العسكرية للجامعيين 1444هـ

نشرت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية، ممثلة في اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية، ولجنة قبول الجامعيين، تفاصيل التقديم للالتحاق بالخدمة العسكرية 1444هـ للخريجين الجامعيين.

وأوضحت وزارة الدفاع، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، موعد القبول والتسجيل وهو يوم الأربعاء الموافق 18 ذو القعدة 1444هـ/ الموافق 7 يونيو 2023م، مشيرة إلى أن المتقدم لابد أن يكون حاصلًا على شهادة البكالوريوس لخريجي الجامعات، حتى يمكنه التسجيل والقبول بالخدمة العسكرية 1444هـ.

وأعلنت وزارة الدفاع أن التقديم يكون بشكل إلكتروني عبر الرابط التالي.. https://afca.mod.gov.sa

خطوات التقديم بوزارة الدفاع للجامعيين.. الخدمة العسكرية 1444

ولكل من يرغب في الالتحاق بالخدمة العسكرية عليه إتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط بوابة القبول الموحد afca.mod.gov.sa

الضغط على أيقونة اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية وقبول الطلبة الجامعيين.

الضغط على التقديم للجامعيين.

ملء البيانات المطلوبة للتقديم بشكل دقيق ومراجعتها.

إرفاق المستندات المطلوبة.

حجز موعد للمقابلة الشخصية.

إرسال طلب القبول والانتظار لمعرفة نتيجة الطلب.

شروط الالتحاق بالخدمة العسكرية بوزارة الدفاع السعودية:

كما وضعت وزارة الدفاع عددًا من الشروط للالتحاق بالخدمة العسكرية للجامعيين، منها: