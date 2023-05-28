محمد فوزي توفيق مديرًا عامًّا للدراسات العليا والبحوث بجامعة الأزهر

أصدر الأستاذ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف محمد فوزي توفيق متولي؛ للقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث بجامعة الأزهر.

ليسانس الآداب والتربية جامعة الأزهر

تدرج المدير العام الجديد للدراسات العليا في التعليم، وحصل على ليسانس الآداب والتربية جامعة الأزهر تخصص تكنولوجيا التعليم، وكان من أوائل الدفعة، وحصل على تقدير: ممتاز مع مرتبة الشرف، كما حصل على دبلوم مهني في تخصص تكنولوجيا التعليم بتقدير: جيد جدًّا، إضافة إلى حصوله على دبلوم خاص في تكنولوجيا التعليم بتقدير: ممتاز، ودبلوم مهني في التربية الخاصة، وأيضا حصل على (الماجستير) في تخصص الملكية الفكرية وعلوم الإبداع من جامعة حلوان.

محمد فوزي توفيق

والتحق بالعمل في الأزهر الشريف مدرسًا للحاسب الآلي على مدار أربع سنوات، ثم انتقل إلى جامعة الأزهر وعمل في إدارات الدراسات العليا والبحوث على مدار عدة سنوات حتى وصل إلى درجة مدير إدارة الدراسات العليا بالإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث بجامعة الأزهر، بجانب ذلك عمل مراجعًا بالإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث بمختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم عملية ونظرية، وحصل أيضا على دورات تدريبية في الدراسات العليا، وإعداد القادة، وتدريب المدربين، والحاسب الآلي.

نائب رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرضًا خيريًّا للملابس

افتتح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، المعرض الخيري للملابس الذي تنظمه لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر في إطار نشاطها الكبير الذي تحرص عليه جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وذلك في مقر كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة، بحضور الدكتور صلاح عاشور، عميد الكلية، والدكتور علاء جانب، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

ورحب الدكتور صلاح عاشور، عميد الكلية، بالضيوف من لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومؤسسة مصر الخير، وشكرهم على حسن تعاونهم ورعايتهم للطلاب المستحقين.

ومن جانبه أكد الدكتور محمود صديق على حرص جامعة الأزهر على تقديم الخدمات الاجتماعية لجميع الطلاب المستحقين في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، برعاية الطلاب والطالبات في مختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.