تباين مؤشرات البورصات العربية ومنطقة الخليج خلال جلسة اليوم

شهدت مؤشرات البورصات العربية ومنطقة الخليج خلال تداولاتها اليومية تبايناً مابين الأنخفاض والارتفاع عند الأغلاق فى تعاملات، اليوم الأحد 28 مايو ، واليكم بعض الموشرات .

بورصة قطر تغلق على انخفاض

بورصة قطر

أغلق المؤشر العام لبورصة قطر فى منصقة الخليج تعاملاته اليوم، على انخفاض بمقدار 29.70 نقطة، أي بنسبة بلغت 0.28 % ، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و426.32 نقطة.

وتم خلال جلسة اليوم تداول 257 مليونًا و370 ألفًا و981 سهمًا، بقيمة 494 مليونًا و833 ألفًا و181.059 ريالًا نتيجة تنفيذ 15529 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 22 شركة، بينما انخفضت أسعار 24 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع

بورصة الكويت

انهت الأسهم الكويتية فى منطقة الخليج تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأحد 28 مايو، على ارتفاع مؤشرها العام بواقع 33.54 نقطة لتصل الى مستوى 6798.47 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت نحو 0.50 %، حيث تم تداول نحو 118.4 مليون سهم عبر 6539 صفقة نقدية بقيمة نحو 30.16 مليون دينار كويتي.

وصعد مؤشر السوق الرئيسي فى الأسهم الكويتية بما يصل الى نحو 4.79 نقاط ليصل الى مستوى 5409.59 نقاط بنسبة ارتفاع بلغت نسبتها نحو 0.09% من خلال تداول نحو 42.2 مليون سهم عبر نحو 2113 صفقة نقدية بقيمة نحو 9.4 ملايين دينار كويتي.

فى حين صعد مؤشر السوق الأول فى الأسهم الكويتية بما يصل الى نحو 44.04 نقطة ليصل الى مستوى 750.99 بنسبة ارتفاع بلغت نسبتها نحو 0.59% من خلال تداول بواقع 76.12 مليون سهم عبر 4426 صفقة بقيمة بلغت 20.7 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) فى الأسهم الكويتية بما يصل الى مستوى نحو 1.60 نقطة ليصل الى مستوى 5350.72 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت نسبتها نحو 0.03% من خلال تداول نحو 37.7 مليون سهم عبر 1675 صفقة نقدية بقيمة 9.13 ملايين دينار كويتي، بحسب وكالة الانباء السعودية.

مؤشر بورصة مسقط يغلق تعاملاته على انخفاض

بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد 28 مايو، عند مستوى نحو 4630.45 نقطة منخفضًا بواقع 11.3 نقطة او بنسبة انحفاض بلغت نسبتها نحو 0.24 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت عند نحو 4641.78 نقطة.

وبلغت قيمة التداول نحو مليونًا و859 ألفًا و328 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة بلغت نحو 14.6% مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و176 ألفًا و752 ريالًا عُمانيًّا.

البورصة الأردنية تغلق تعاملات جلسة اليوم منخفضة

البورصة الأردنية

اختتمت مؤشرات البورصة الأردنية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأحد 28 مايو، على انخفاض بلغت نسبته نحو 0.28 %، لتصل الى مستوى 2476.87 نقطة.

فى حين بلغت كمية الأسهم المتداولة عند نحو 4.3 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.7 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ نحو 3042 صفقة.

بورصة مصر تغلق على ارتفاع

بورصة مصر

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، ليربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 10 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 1.115 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 2.2 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي اكس 30" بنسبة 0.52 % ، لينهي التعاملات عند مستوى 17131.45 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنسبة 3.15% ، مسجلًا 3199.59 نقطة، كما سجل مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 2.63% ، ليصل عند مستوى 4788.42 نقطة.