الأحد 28 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

تنفيذ 81604 أحكام قضائية وضبط 137 سلاحًا ناريًا

حملة أمنية
حملة أمنية

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة.

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الأمن العام يضبط 31 قطعة سلاح نارى

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الأمن يضبط 10 أشخاص بحوزتهم مخدرات بالإسكندرية

 أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:-

 

فى مجال ضبط قضايا المخدرات تم  ضبط (308) قضايا مواد مخدرة.. بإجمالى (324) متهما ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (120,235 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (81,050 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (16,931 كيلو جرام).

كمية من مخدرالهيدرو وزنت (15,450 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (4,135 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (1,495 كيلو جرام).

كمية من مخدرالإستروكس وزنت (1,485 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (410 جرامات).

عدد (2206) أقراص مخدرة.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط (137قطعة سلاح نارى بحوزة121متهما).. وذلك على النحو الآتي:

(7) بنادق آلية.

(14) بندقية خرطوش.

(8) طبنجات.

(108) أفراد محلية.

(232) طلقة مختلفة الأعيرة.

(10) خزينة متنوعة.

وتم ضبط (213) قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (81604) أحكام قضائية متنوعة، وذلك على النحو الآتي: 

(370) حكم جناية.

(25383) حكم حبس جزئى.

(4456) حكم حبس مستأنف.

(40833) حكم غرامة.

(10562) مخالفة.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط تشكيل عصابى ضم متهمين ارتكبا حادثا.

وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط (37) متهما.

وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (14) متهما.

وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (224) دراجة نارية مخالفة.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (24094) مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال فحص السائقين تم فحص (60) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

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