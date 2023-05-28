"رصد خان" عرض مسرحى أسطوري بقصر ثقافة الزقازيق

قدمت الفرقة القومية المسرحية بفرع ثقافة الشرقية العرض المسرحي "رصد خان"، على مسرح قصر ثقافة الزقازيق، على مدار 10 ليال، وسط إقبال جماهيري كبير.

رصد خان

رصد خان

"رصد خان" تدور فكرته في إطار أسطوري ما بين القرنين السادس عشر والثامن عشر، حول فكرة الطمع والصراع من أجل البحث عن كنز قارون ومحاولة الاستيلاء عليه من قبل شخص يدعى ابن غانم وأحفاده. يصل أحفاد بن غانم إلى الخان لاستلام ميراثهم غير عالمين أن كنز قارون هو تركتهم تحت جدران الخان، وبدأ الجميع يتحفز لبداية الرحلة والسعي لامتلاك كنز قارون عبر الرصد الذي يمده بقوى خارقة للصعود للكنز، ومن خلال الأحداث نجد الجشع انتقل من الجد إلى الأحفاد مما دفعهم لقتل بعضهم البعض.

قصر ثقافة الزقازيق

رصد خان من تأليف وإخراج محمد علي إبراهيم، سينوغرافيا شاكر خليل، تنفيذ ديكور دعاء أحمد سعيد، عبد الله العشوائي، أزياء حسام عبد الحميد، إعداد وتنفيذ موسيقى محمد المنسي، استعراضات أيمن موافي، مكياج تامر الجمال وروان العسكري، إضاءة محمود الرفاعي، مخرج منفذ محمد هشام، مساعدي إخراج وعد السيد، محمد سيد أمين، السيد أحمد السيد، تدقيق لغوي معتز الحلفاوي. بطولة وائل زكي، محمد الجندي، محمود عمران، محمود جمال، هديه، عمر وفيق، حسام قنديل، نيفين جلال، وليد نبيل، أحمد سعيد.

رصد خان

قدم رصد خان بحضور اللجنة الفنية من الإدارة العامة للمسرح، ويأتي ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة لإنتاج شرائح المسرح للعام الحالي بفرع ثقافة الشرقية التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي.