الإسكان تطرح محالًا تجارية وصيدليات ووحدات إدارية بمدينة السادات

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في جهاز تنمية مدينة السادات، عن طرح 10 محال تجارية بأنشطة متنوعة، وصيدليتين بمساحات تتراوح بين (21 م٢ : 102 م٢)، و10 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (62 م٢ : 119 م٢) بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بمزاد علني.

كراسة الشروط والمواصفات

قال المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز مدينة السادات، إن كراسة الشروط والمواصفات تُطلب من مقر الجهاز، وأن موعد عقد جلسة مزاد بيع المحال والصيدليتين، يوم الإثنين الموافق 19 /6 /2023 بمقر الجهاز، وأن موعد عقد جلسة مزاد بيع الوحدات المهنية والإدارية، يوم الإثنين الموافق 10 /7 /2023، وأنه يمكن للراغبين فى دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليتين والوحدات فى مواعيد العمل الرسمية للجهاز.

وفي سياق آخر، إفتتح المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع تنمية وتطوير المدن، السوق النموذجية بمدينة بدر بالمجاورة الرابعة الحي الأول بمساحة ٥٧٨٦.١ م٢، بإجمالي 138 محلًا تجاريًا، وذلك بحضور المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندسة إيمان نبيل، رئيس الإدارة المركزية لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، والمهندس بهاء الدين محمد، رئيس مجلس أمناء مدينة بدر.

وقال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، إنه تم تخصيص سوق بدر النموذجية لمجلس أمناء مدينة بدر لإدارته وتشغيله لمدة ٣ سنوات ويضم 138 باكية، بالإضافة إلى غرف الأمن والحراسة والتحصيل والإشراف ودورات المياه، كما تم التعاقد مع شركة لإدارة وتشغيل السوق من خلال توفير خدمات الأمن والنظافة وكاميرات المراقبة والإشراف على السوق، بجانب افتتاح سوق اليوم الواحد النموذجي ( يوم الأربعاء) من كل أسبوع.

وأضاف "مندور" أنه تم طرح حق استغلال إدارة وتنظيم سوق اليوم الواحد لحل مشكلة الباعة الجائلين ونقلهم من وسط المدينة للمكان الجديد بالقرب من السنترال بمركز المدينة، وتم اختيار شركة لتقديم أفضل الأسعار على أن تقوم الشركة بدفع قيمة حق إشغال شهري حيث قامت الشركة بإنشاء عدد (410) باكيات وعمل الإنشاءات اللازمة والأرضيات مع توفير الأمن والنظافة الخاصة بالسوق بصفة مستمرة، وذلك لتنظيمه وظهوره بالمظهر اللائق.

موقف مدينة بدر النموذجي

وعقب الافتتاح، تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، موقف مدينة بدر النموذجي على مساحة ١٦٩٤٠ م٢ حيث تم تخصيص موقف بدر النموذجي لمدة ٣ سنوات، وتم التعاقد مع شركة لتطوير وإدارة وتشغيل الموقف.

وأشاد نائب رئيس الهيئة، بنجاح جهاز مدينة تنمية بدر في إدارة الملفات الخاصة بالأسواق وموقف بدر النموذجي للمواصلات، والتي تعمل على زيادة التنمية بالمدينة وتوفر الخدمات المتميزة داخل الأحياء السكنية بالإضافة إلى التنظيم داخل الأسواق وطريقة عرض المنتجات مع المتابعة المستمرة من الجهاز لإدارة تلك الخدمات والإشراف عليها.

وأشار المهندس يوسف راضى، مدير إدارة التنمية بجهاز مدينة بدر، إلى أن السوق التجارية النموذجية يضم 138 محلًا تجاريًا بأنشطة مختلفة (خضراوات وفاكهة - سوبر ماركت - مطعم - أسماك - عطارة - وغير ذلك)، بجانب أماكن انتظار للسيارات، مؤكدًا استمرار جهود جهاز المدينة للانتهاء من العمل بالمشروعات المختلفة التي تحقق رغبات ساكني المدينة، وسعيًا من الجهاز لتوفير جودة الحياة لقاطني المدينة والمترددين عليها.