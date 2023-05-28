المؤبد لشقيقين سرقا توك توك بالإكراه وتحت تهديد السلاح بجرجا

أصدرت محكمة الجنايات بمحافظة سوهاج، اليوم الأحد، حكمها بمعاقبة المتهمين "م . ع . ا" عامل، وشقيقه "م . ع . ا" عامل، يقيمان بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، بالسجن المؤبد، بتهمة سرقة توك توك من المجني عليه "ا . ح" سائق، بالإكراه وتحت تهديد السلاح، بدائرة المركز .

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم، وسامر ذو الفقار، بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022، عندما تلقى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة جرجا بلاغا من المجني عليه، يفيد بأنه أثناء سيره بالتوك توك الخاص به استوقفه المتهمان، وطلبا منه توصيلهما إلى أحد الأماكن، وأثناء سيره بهما في الطريق العام قاما بتهديده بسلاح ناري كان بحوزتهما، واستوليا منه على التوك توك وفرا هاربين.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما محبوسين لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السالف ذكره.