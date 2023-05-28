موعد عقد مزاد علني لبيع 5 محال تجارية بالعاشر من رمضان

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، عن طرح 5 محال تجارية بأنشطة متنوعة وصيدلية، بمساحات تتراوح بين (15م٢ : 45 م٢)، بالسوق التجارية بالقطعة رقم 2/1 بالمجاورة 78 بالحي الـ11 بالمدينة، للبيع بمزاد علني.

موعد عقد جلسة المزاد على 5 محال تجارية:

قال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إن كراسة الشروط والمواصفات تُطلب من مقر الجهاز، وأن موعد عقد جلسة المزاد يوم الأربعاء الموافق 14/6/2023 بمقر الجهاز، وأنه يمكن للراغبين فى دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال فى مواعيد العمل الرسمية للجهاز.

افتتاح سوق نموذجية بمدينة بدر:

في سياق آخر، افتتح المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع تنمية وتطوير المدن، السوق النموذجية بمدينة بدر بالمجاورة الرابعة الحي الأول بمساحة ٥٧٨٦.١ م٢، بإجمالي 138 محلاً تجاريًا، وذلك بحضور المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندسة إيمان نبيل، رئيس الإدارة المركزية لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، والمهندس بهاء الدين محمد، رئيس مجلس أمناء مدينة بدر.

وقال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، إنه تم تخصيص سوق بدر النموذجية لمجلس أمناء مدينة بدر لإدارته وتشغيله لمدة ٣ سنوات ويضم 138 باكية، بالإضافة إلى غرف الأمن والحراسة والتحصيل والإشراف ودورات المياه، كما تم التعاقد مع شركة لإدارة وتشغيل السوق من خلال توفير خدمات الأمن والنظافة وكاميرات المراقبة والإشراف على السوق، بجانب افتتاح سوق اليوم الواحد النموذجي ( يوم الأربعاء) من كل أسبوع.

وأضاف " مندور"، أنه تم طرح حق استغلال إدارة وتنظيم سوق اليوم الواحد لحل مشكلة الباعة الجائلين ونقلهم من وسط المدينة للمكان الجديد بالقرب من السنترال بمركز المدينة، وتم اختيار شركة لتقديم أفضل الأسعار على أن تقوم الشركة بدفع قيمة حق إشغال شهري حيث قامت الشركة بإنشاء عدد (410) باكيات وعمل الإنشاءات اللازمة والأرضيات مع توفير الأمن والنظافة الخاصة بالسوق بصفة مستمرة، وذلك لتنظيمه وظهوره بالمظهر اللائق.