محافظ بني سويف يتابع أعمال التصحيح وتقدير الدرجات للشهادة الإعدادية

وكيل تعليم بنى سويف يتابع أعمال التصحيح وتقدير الدرجات

تابع الدكتورمحمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع مسؤولي التعليم، سير أعمال تصحيح امتحانات الفصل الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/ 2023، والتي كان قد جرى عقدها في الفترة من 18 إلى 24 مايو الجاري، حيث بلغ إجمالي المتقدمين للامتحانات أكثر من 61 ألف طالب وطالبة تم توزيعهم على 310 لجنة على مستوى مدارس الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وتواصل وكيل تعليم بنى سويف محمد عبدالتواب مع المحافظ، للاطمئنان على انتظام العمل داخل لجان تقدير الدرجات والنظام والمراقبة، حيث أشار وكيل الوازرة إلى أن زيارته اليوم لمقر لجنة النظام والمراقبة وتقدير الدرجات بالقطاع أ. بمدرسة الشهيد نور الدين عبدالعزيز الثانوية العسكرية والذي يشهد أعمال تصحيح وتقدير درجات لأكثر من 30 ألف طالب وطالبة بالمدارس التابعة لإدارات تعليم بني سويف وببا واهناسيا، وذلك بالتزامن مع انتظام أعمال التقدير بالقطاع الثاني ب. ويشمل الواسطى ناصر سمسطا الفشن ومقره مدرسة جمال عبدالناصر الابتدائية بإجمالي طلاب 30 ألف طالب وطالبة

وخلال الزيارة التي رافقه خلالها مصطفى كامل، نقيب معلمي بنى سويف وأحمد عزت مدير إدارة تعليم بني سويف وحمدي فاروق رئيس لجنة النظام والمراقبة ورضا جمعة رئيس لجنة التقدير بقطاع أ. حيث اطمان على انتظام منظومة العمل داخل كنترول الشهادة الإعدادية متفقدًا حجرات لجنة النظام والمراقبة والحاسب الآلي وحجرات الرصد والمراجعة و حجرات تقدير الدرجات والتي بدأت الخميس الماضي.

وتبادل وكيل التعليم أطراف الحديث مع المعلمين القائمين على أعمال تقدير الدرجات واستمع لمطالبهم ومقترحاتهم مؤكدًا توفير كل التيسيرات اللازمة لإجراء أعمال التصحيح في جو مناسب والمراجعة بكل دقة مطالبًا بتوخي الحرص والدقة التامة عند مراجعة كراسات الإجابة وعدم ترك أي جزئية في الأسئلة بدون تصحيح، حرصًا على مصلحة الطلاب ومنح كل طالب حقه كاملًا مع التأكيد على مراعاة الدقة قبل وبعد عملية رصد الدرجات تفاديًا لأي أخطاء تضر بصالح الطلاب، مع التشديد على الالتزام بكل التعليمات المنظمة لأعمال لجنتي النظام والمراقبة وتقدير الدرجات وتنفيذ تعليمات الأمن والسلامة واستمرار أعمال النظافة وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة داخل غرف الكنترول.

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