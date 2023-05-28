وزارة الرياضة ملتزمة بإنهاء تراخيص وإنشاءات أرض نادي الاتحاد السكندري

تصريحات أشرف صبحي..

قال وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، "يتم التنسيق للقاء مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري خلال الأسبوع الجاري بعد لقاء الأسبوع الماضي، مؤكدًا أن إدارة كرة القدم بالأندية الشعبية ليست سهلة، والوزارة ملتزمة بتنسيق كامل وإنهاء كل ما يتعلق بأرض نادي الاتحاد السكندري من تراخيص وإنشاءات.

الوزارة ليست طرفًا بشكل أو آخر فيما يتعلق بالتأخير:

أكد وزير الرياضة في تصريحاته أن الوزارة ليست طرفًا بشكل أو آخر فيما يتعلق بالتأخير في ذلك الشأن، مؤكدًا أن وزارة الرياضة، تساعد بقدر الإمكان في ظل حالة الركود الاقتصادي والحالة العامة في العالم لها تأثيرها وتبعيتها على كل المؤسسات في العالم ونحن جزء من العالم وإدارة كرة القدم لها ميزان مختلف في البيع والشراء للاعبين.

جاء ذلك خلال تصريحات وزير الشباب والرياضة عن حول الملفات والقضايا المُثارة بشأن ناديي الاتحاد السكندري والإسماعيلي.

وأكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على تقدير المؤسسات الرياضية والأندية كافة والوقوف بجانبها وفقاً للوائح والقوانين المُنظمة، ودور الوزارة ليس إدارة كرة القدم في الأندية الشعبية، مشيراً إلى أن الأندية الشعبية مثل الاتحاد والإسماعيلي والمصري؛ كأندية شعبية لها مكانة كبيرة لدى الدولة، نظرًا لمكانتها الكبيرة لدى الشعب المصري في المحافظات.

وأضاف وزير الشباب، أن الاتحاد السكندري رمز كبير في عدد من الألعاب الرياضية، ويجب على الأندية الشعبية تحديد أولويات الصرف على الألعاب الرياضية، مشيراً إلى أن الوزارة متمسكة باستمرار مجلس إدارة الاتحاد السكندري والتنسيق مع محافظ الإسكندرية في عدد من الملفات العالقة.