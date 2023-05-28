وزارة الدفاع السعودية تكشف تفاصيل القبول للالتحاق بالخدمة العسكرية للجامعيين 1444
باتت وزارة الدفاع السعودية أحد أكثر الموضوعات بحثًا خلال الأيام القليلة الماضية، نظرًا لإعلانها عن موعد وتفاصيل فتح باب التسجيل للالتحاق بالخدمة العسكرية للخريجين الجامعيين 1444 وفق لشروط وضوابط محددة للقبول منها الجنسية والمؤهل الدراسي والسن.
وزارة الدفاع السعودية تعلن موعد التقديم للخدمة العسكرية 1444هـ
ونشرت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية موعد التسجيل عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، معلنة اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين في وزارة الدفاع، عن فتح باب القبول والتسجيل للالتحاق بالخدمة العسكرية للخريجين الجامعيين، وذلك اعتبارًا من الأربعاء 18 ذو القعدة 1444هـ/ الموافق 7 يونيو 2023م.
وزارة الدفاع.. المؤهل المطلوب للخدمة العسكرية
وأوضحت وزارة الدفاع السعودية أن المتقدم لابد وأن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس لخريجي الجامعات، حتى يمكنه التسجيل والقبول بالخدمة العسكرية 1444هـ.
وزارة الدفاع السعودية.. معايير التقديم بالخدمة العسكرية 1444هـ
ولكل من يرغب في التسجيل للالتحاق بالخدمة العسكرية للخريجين الجامعيين عليهم الاطلاع على شروط القبول ومنها:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والنشأة، ويستثنى من نشأ مع والديه خارج المملكة العربية السعودية أثناء خدمة الوطن.
- في حالة إن كان المتقدم متزوج يشترط أن تكون جنسية الزوجة سعودية.
- أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.
- ألا يكون المتقدم قد تم الحكم عليه في أي قضايا.
- تناسق الطول مع الوزن وأن لا يقل الطول عن 156 سم.
- ألا يزيد سن المتقدم عن 27 عام عند التقديم لجميع التخصصات و30 عام للأطباء.
- أن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس عن طريق الانتظام الكلي ولا يقل التقدير العام عن جيد.
- أن يكون قد أدى اختبار القدرات العامة قياس للتخصصات النظرية فقط للجامعيين ويوفر المستندات التي تثبت ذلك.
- الحصول على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الطبية للمتقدمين على التخصصات الصحية.
- اجتياز كافة الاختبارات المقررة للقبول والكشف الطبي ولا يكون مصاب بأي مرض مزمن.
- التخصصات الطبية يشترط أن يكون الطالب قد اجتاز فترة الامتياز.
- لا يقبل أي كشف طبي سوى من اللجنة الطبية التابعة للجنة المركزية للقبول بوزارة الدفاع.