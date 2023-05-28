وزارة الدفاع السعودية تكشف تفاصيل القبول للالتحاق بالخدمة العسكرية للجامعيين 1444

باتت وزارة الدفاع السعودية أحد أكثر الموضوعات بحثًا خلال الأيام القليلة الماضية، نظرًا لإعلانها عن موعد وتفاصيل فتح باب التسجيل للالتحاق بالخدمة العسكرية للخريجين الجامعيين 1444 وفق لشروط وضوابط محددة للقبول منها الجنسية والمؤهل الدراسي والسن.

وزارة الدفاع السعودية تعلن موعد التقديم للخدمة العسكرية 1444هـ

ونشرت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية موعد التسجيل عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، معلنة اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين في وزارة الدفاع، عن فتح باب القبول والتسجيل للالتحاق بالخدمة العسكرية للخريجين الجامعيين، وذلك اعتبارًا من الأربعاء 18 ذو القعدة 1444هـ/ الموافق 7 يونيو 2023م.

وزارة الدفاع.. المؤهل المطلوب للخدمة العسكرية

وأوضحت وزارة الدفاع السعودية أن المتقدم لابد وأن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس لخريجي الجامعات، حتى يمكنه التسجيل والقبول بالخدمة العسكرية 1444هـ.

وزارة الدفاع السعودية.. معايير التقديم بالخدمة العسكرية 1444هـ

ولكل من يرغب في التسجيل للالتحاق بالخدمة العسكرية للخريجين الجامعيين عليهم الاطلاع على شروط القبول ومنها: