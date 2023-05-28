الأسهم الكويتية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

انهت الأسهم الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأحد 28 مايو، على ارتفاع مؤشرها العام بواقع 33.54 نقطة لتصل الى مستوى 6798.47 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت نحو 0.50 %، حيث تم تداول نحو 118.4 مليون سهم عبر 6539 صفقة نقدية بقيمة نحو 30.16 مليون دينار كويتي.

البورصة الكويتية

وصعد مؤشر السوق الرئيسي فى الأسهم الكويتية بما يصل الى نحو 4.79 نقاط ليصل الى مستوى 5409.59 نقاط بنسبة ارتفاع بلغت نسبتها نحو 0.09% من خلال تداول نحو 42.2 مليون سهم عبر نحو 2113 صفقة نقدية بقيمة نحو 9.4 ملايين دينار كويتي.

فى حين صعد مؤشر السوق الأول فى الأسهم الكويتية بما يصل الى نحو 44.04 نقطة ليصل الى مستوى 750.99 بنسبة ارتفاع بلغت نسبتها نحو 0.59% من خلال تداول بواقع 76.12 مليون سهم عبر 4426 صفقة بقيمة بلغت 20.7 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) فى الأسهم الكويتية بما يصل الى مستوى نحو 1.60 نقطة ليصل الى مستوى 5350.72 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت نسبتها نحو 0.03% من خلال تداول نحو 37.7 مليون سهم عبر 1675 صفقة نقدية بقيمة 9.13 ملايين دينار كويتي، بحسب وكالة الانباء السعودية.

مؤشر بورصة مسقط يغلق تعاملاته على انخفاض

بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد 28 مايو، عند مستوى نحو 4630.45 نقطة منخفضًا بواقع 11.3 نقطة او بنسبة انحفاض بلغت نسبتها نحو 0.24 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت عند نحو 4641.78 نقطة.

وبلغت قيمة التداول نحو مليونًا و859 ألفًا و328 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة بلغت نحو 14.6% مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و176 ألفًا و752 ريالًا عُمانيًّا.

البورصة الأردنية تغلق تعاملات جلسة اليوم منخفضة

البورصة الأردنية

اختتمت مؤشرات البورصة الأردنية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأحد 28 مايو، على انخفاض بلغت نسبته نحو 0.28 %، لتصل الى مستوى 2476.87 نقطة.

فى حين بلغت كمية الأسهم المتداولة عند نحو 4.3 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.7 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ نحو 3042 صفقة.