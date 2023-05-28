إزالة 21 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إزالة 21 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 348 مترًا مربعًا، مؤكدًا إزالة 21 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 348 مترًا مربعًا، وذلك في بداية أول يوم من المرحلة الثانية للموجة 21 والمستمرة حتى ١٦ يونيو، على أن تستكمل المرحلة الثالثة، وذلك في بداية أول يوم من المرحلة الثانية للموجة 21 والمستمرة حتى ١٦ يونيو ، على أن تستكمل المرحلة الثالثة، والأخيرة خلال الفترة من ٢٤ يونيو إلى ١٤ يوليو المقبل.



وأكد إزالة 5 حالات بناء مخالف عبارة عن حالتين لمحاولة صب أعمدة في مركز طنطا وحالة في مركز زفتى لمحاولة بناء حوائط حاملة إلى جانب حالتين في حي ثان المحلة الكبرى.



وشدد محافظ الغربية على استمرار الحملات اليومية التي تنظمها الوحدات المحلية بالتعاون مع قوات الشرطة بجميع المراكز والمدن والأحياء، ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، حيث بلغ إجمالي ما تم تنفيذه في المرحلة الأولى 353 حالة إزالة للتعدي عل أملاك الدولة بإجمالي 64545 مترًا مربعًا إلى جانب 113 حالة بناء مخالف.

وأوضح رحمي، أنه لا تهاون في تنفيذ المستهدف من الموجة الحالية والتصدي لكافة التعديات بكل حسم وعدم التهاون، أو التساهل في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، أو مخالفات البناء العشوائي، وسوف يتم إزالتها فورًا مع تطبيق القانون بكل حزم، موجهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التواصل مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة وذلك للمتابعة على مدار اليوم لنتائج الموجة الـ21 والإبلاغ بها أولًا بأول.