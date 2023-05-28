ندوة ثقافية بعنوان "أهمية العمل" بمغاغة

تابعت إدارة الشباب والرياضة بمغاغة، شمال محافظة المنيا، تنفيذ ندوة أهمية العمل بمركز شباب مدينة مغاغة، وذلك بمشاركة 80 عضوًا من الطلائع من الجنسين.

وبحضور مدير المركز ومشرفى النشاط بالمركر، والمحاضر من إدارة التربية والتعليم بمغاغة، والذي تحدث عن أن العمل عبادة طبقًا للشرائع السماوية والأحاديث النبوية، وأن نهوض الأمم يأتي من إتقان العمل في المجالات كافة سواء الصناعة أو الزراعة أو التجارة.

على صعيد آخر استمرت فعاليات الدورة الرياضية للطلائع بالمركز، وذلك للدور قبل النهائى للدورة الرياضية، فى إطار خطة متابعة الإدارة لتنفيذ الأنشطة والانضباط لشهر مايو 2023، وجاء ذلك فى إطار خطه متابعة الإدارة لتنفيذ الأنشطة والانضباط لشهر مايو 2023.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، وإشراف دكتور سوسن فرغلى، وكيل المديرية للشباب، وأحمد مصطفى، وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ سامى وجيه، مدير إدارة الشباب والرياضة بمغاغة.