القوى العاملة بسوهاج تنظم ندوة توعوية بعنوان "سلامتك تهمنا"

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج؛ برئاسة الدكتور هشام أبو زيد، مدير المديرية، ندوة توعوية عن السلامة والصحة المهنية، للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، تحت عنوان "سلامتك تهمنا"، ضمن خطة المديرية في تنظيم الندوات التوعوية، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، بحضور مسئولي السلامة والصحة المهنية بفروع شركة المياه كافة بالمحافظة.

من جانبه أكد الدكتور هشام أبو زيد، أنه جرى تنفيذها بناءً على توجيهات حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، بضرورة تكثيف التوعية باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل في المنشآت الأكثر خطورة، وذات الكثافة العمالية، للحفاظ على الأفراد والممتلكات وتوفير مناخ عمل آمن.

وأضاف مدير المديرية؛ أن مكتب السلامة والصحة المهنية بوسط سوهاج، نظم ندوة توعوية لمسئولي السلامة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لشرح كافة الاشتراطات الواردة في قانون العمل 12 لسنة 2003، الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، وفي دليل الإجراءات المنفذ لها وقوائم المراجعة.

وأوضح أبوزيد، أن ذلك بهدف تعريف مسئولي السلامة الالتزامات التي تقع على عاتقهم، للحفاظ على العمال وتأمين حياتهم وتفادي الحوادث الجسيمة، وكذلك الحفاظ على المقدرات المادية للمنشأة من المباني والآلات من أجل توفير بيئة عمل آمنة ولائقة.

وأشار مدير المديرية، إلى أن الندوة تطرقت إلى ضرورة الالتزام بتأمين المنشأة من أخطار الحريق وخطط الطوارئ والالتزام بتقديم الإحصائيات الدورية في مواعيدها القانونية، وتشكيل وانعقاد لجان السلامة داخل كل فرع من فروع الشركة شهريًا، مع استمرار التوعية والتدريب لكل العاملين لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، كما تم الرد على كافة الاستفسارات من مسئولي السلامة بالشركة في ما يتعلق بالاجراءات المتبعة لتطبيق القانون لتفادي الوقوع في المخالفات.

حاضر في الندوة الكيميائي رفعت محرز، موجه السلامة والصحة المهنية بالمديرية، والكيميائية نهى عبد الرؤوف، مدير مكتب السلامة بوسط سوهاج، وبرعاية المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة الشركة، وبحضور اللواء أحمد حساب، مستشار الشركة للسلامة، والكيميائي مصطفى الحلواني، مدير عام السلامة بالشركة.