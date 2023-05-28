نفوق 4 آلاف "كتكوت" في حريق بمزرعة دواجن جنوبي الأقصر

تعرض 4 آلاف كتكوت للنفوق، بمزرعة بقرية توماس 3 التابعة لمركز ومدينة إسنا، جنوبي الأقصر؛ إثر نشوب حريق بالمزرعة، قضى على الدواجن بها.

تلقت غرفة عمليات مجلس إسنا، بلاغًا يفيد بنشوب حريق بمزرعة دواجن، بقرية توماس 3، بمدينة إسنا، ملك للمواطن "يوسف.ل".29 سنة، مما أدى إلى نفوق حوالى 4000 كتكوت صغير، بعمر أسبوعين.

على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، والسيطرة على الحريق، وذلك قبل امتداده للمساكن المجاورة، دون خسائر بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويشار إلى أن محافظة الأقصر شهدت صباح اليوم الأحد، مصرع شابين، فيما أصيب ثلاثة آخرون؛ إثر وقوع حادث تصادم سيارتي شرطة وملاكي، على طريق مصر- أسوان الزراعي.

على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، تحت توجيهات الدكتور معمر عبد الهادي، مدير إقليم جنوب الصعيد لهيئة الإسعاف، إلى موقع الحادث، وتم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى.

أسفر الحادث عن وفاة كل من: زياد. ح، 22 عامًا، وأندرو، ن، 35 عامًا، بينما أصيب كل من: محمد أحمد، 31 عامًا، وحاتم عبداللطيف، 20 عامًا، غيبوبة، ومحمد عبدالمنعم، 36 عامًا، اشتباه كسر بالعمود الفقري.



كما شهدت محافظة الأقصر، الأحد، لليوم الثالث، إيقاف حركة البالون الطائر وإلغاء رحلاته؛ نتيجة لعدم استقرار أحوال الطقس، ووجود غيوم كثيفة تغطي سماء المحافظة.



وأعلنت محافظة الأقصر، رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى مراكز ومدن المحافظة لمواجهة حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية بناءً على تقرير هيئة الأرصاد الجوية، وذلك حتى تحسن الأحوال الجوية.



ورفعت المحافظة، درجة الاستعداد بين المديريات والجهات المعنية كافة مع حالة انعقاد مستمر لغرفة العمليات المركزية والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة لتلقي أي بلاغات محتملة والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة.

