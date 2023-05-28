اعتقال 8 فلسطينيين في مداهمات بالضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، فيما اندلعت مواجهات أُصيب خلالها العشرات بحالات اختناق.

وأصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة طولكرم.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، في بيان له أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت ثمانية فلسطينيين، خلال مداهمتها اليوم لعدة منازل فلسطينية في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

و أفادت مصادر طبية فلسطينية أن شاباً فلسطينياً أصيب بجروح، كما أصيب العشرات بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم طولكرم بالضفة الغربية.

جاء ذلك وسط إطلاق نار باتجاه منازل الفلسطينيين، وترافق معه اعتقال فلسطيني، بعد محاصرة منزله، وذلك في إطار الاقتحامات والاعتداءات المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية.

سياسة الضم الزاحف في الضفة الغربية

وفي وقت سابق من اليوم، اتهم مسؤولان حكوميان فلسطينيان، الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ سياسة الضم الزاحف في الضفة الغربية عبر تصعيد مصادرة الأراضي.

يأتي ذلك قبيل بحث اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع في اجتماع لها اليوم مشروع قانون لفرض القانون الإسرائيلي على المحميات الطبيعية ومواقع النصب تذكارية في الضفة الغربية.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية ، يمنح مشروع القانون المذكور وزير الداخلية الإسرائيلي صلاحية الإعلان عن تلك المواقع باعتبارها "مواقع قومية إسرائيلية"، ينطبق عليها القانون الإسرائيلي.

وقال وزير الزراعة الفلسطيني رياض العطاري إن إقرار مشروع القانون المذكور من شأنه فرض مصادرة نحو 500 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية.

وقال العطاري، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن الإجراء الإسرائيلي يندرج في إطار "تصعيد عملية الضم الزاحف للأراضي الفلسطينية دون إعلان رسمي عن ذلك لتجنب إثارة الرأي العام العالمي".

وأوضح أن ما تصنفه إسرائيل محميات طبيعية موزعة على 120 موقعا في الضفة الغربية وفرض القانون الإسرائيلي يهدد بمصادرة واسعة للأراضي في تلك المناطق فضلا عن تدمير كبير للمحميات والمراعي الفلسطينية.

من جهته، قال رئيس إدارة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة في وزارة الخارجية الفلسطينية عمر عوض الله إن مشروع قانون ضم المحميات والأماكن الأثرية "يأتي في سياق سياسة إسرائيل لابتلاع وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية".

واعتبر عوض الله، في تصريحات للإذاعة الفلسطينية، أن إسرائيل "تسابق الزمن لفرض معادلة من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه باستخدام مجموعة من التشريعات والقوانين التي تخالف القانون الدولي".

وأفاد بأن السلطة الفلسطينية عمدت إلى تصعيد تحركاتها الدبلوماسية في كافة المحافل الدولية من أجل حث المنظمات الدولية ودول العالم على خطوات عملية لمساءلة إسرائيل ووقف تقويضها المستمر لحل الدولتين".

وفي سياق متصل، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حصار قرية المغير شرق رام الله وإغلاق مدخليها، لليوم السادس عشر على التوالي.

وقالت مصادر محلية بحسب وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل إغلاق المدخلين الرئيسيين للقرية، وتمنع المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، ما يضطرهم إلى سلوك طرق ترابية وعرة للوصول إلى أماكن عملهم.

يشار إلى أن القرية تتعرض بين الحين والآخر لاعتداءات من المستوطنين وجنود الاحتلال، حيث أصيب مواطن بالرصاص الحي في رأسه، وأربعة آخرون برضوض، فيما أحرق مستوطنون 5 مركبات تعود للمزارعين في المنطقة، إضافة لـ270 بالة قش، خلال مواجهات في القرية أمس.

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