صوامع المنيا تستقبل 350 ألف طن قمح محلي

أعلن الدكتور محمد أبوزيد نائب، محافظ المنيا، أن إجمالي ما تم توريده حتى اليوم الأحد، بلغ 350 ألف طن و731 كيلوجرامًا، من محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية لموسم حصاد 2023.

وذلك من خلال 42 موقعًا تخزينيًا بجميع مراكز ومدن المحافظة، موجهًا بالاستمرار في اتخاذ كل التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد على المزارعين، وتذليل كل العقبات في سهولة ويسر، وفقًا للقواعد والإشتراطات المنظمة لذلك.

من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن إجمالي المساحة المنزعة تبلغ 243 ألف فدان، مشيرًا وكيل وزارة التموين، إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة، لتحديد نوعية الأقماح الموردة، ولضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.