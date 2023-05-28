إزالة فورية لحالات تعد بالبناء علي أملاك الدولة بمحلية قوص

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، اليوم الأحد، مصحوبة بالعديد من الاجهزة التنفيذية وقوات الامن ، حملة مكبرة ، لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بكل من قروي حجازة وخزام، وذلك ضمن اعمال المرحلة الثانية للموجه 21.

واشار رئيس المركز الي ان اعمال الحملة نجحت في تنفيذ قرار ازالة فورية لحالة تعدي بالبناء علي املاك الدولة بناحية خزام من علي مساحة 300 م ، وازالة حالة اخري لتعدي بالبناء علي مساحة 6 قيراط بناحية حجازة قبلي ، عن طريق عمل اسوار بطول 60 م وارتفاع واحد متر تقريباً، مؤكدا انه لا تتهاون في إزالة جميع أشكال التعديات والمخالفات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، تأكيدا لمبدأ سيادة القانون، والحفاظ على هيبة الدولة، وحرصا على تنفيذ خطط الدولة التنموية في مختلف المجالات.

وشدد الدكتور قدري الشعيني رئيس المركز على المسؤولين بعدم السماح بعودة مثل هذه التعديات مرة أخرى، تحت أي ظرف، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يخالف ذلك، مع ضرورة المرور الميداني على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومواجهة أي حالة تعد ومنعها في المهد واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها وعلى أملاك الدولة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنع التعديات نهائيا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وفي ضوء قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 533 لسنة 2022 بتشكل لجان لمنع التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية.