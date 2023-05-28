البطاقة التموينية.. تكلفة استخراج بدل فاقد والخطوات

استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين، يشغل بال الكثير من المواطنين، إذ إن هناك من يتعرض لفقدان أو تلف البطاقة، ويسعى إلى استخراجها مرة أخرى، للتمكن من صرف الدعم التمويني، ووفقًا لـ وزارة التموين والتجارة الداخلية بلغت تكلفة إصدار بطاقة بدل تالف أو فاقد 40 جنيهًا.

استخراج بطاقات التموين

ويتراوح وقت استخراج بطاقات التموين بدل الفاقد والتالف ما بين 7 إلى 15 يومًا، وذلك يكون الموعد المحدد لاستخراج بدل فائد لـ بطاقة تموين، في حالة استخراجها مكاتب التموين أو عبر المواقع الإلكترونية.

خطوات استخراج بدل تالف لبطاقة التموين

- يجب الدخول على موقع دعم مصر.

- الضغط على بدل فاقد أو تالف.

- إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

- الضغط على موافق.

- يجب إدخال رقم بطاقة التموين.

- اختيار المحافظة و إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة.

- إدخال رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة.

- أخيرًا يتم الضغط على تسجيل الطلب بطاقة بدل فاقد أو تالف.

أسعار السلع التموينية لشهر مايو2023

- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

- أرز معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

- مكرونة 800 جم بسعر 13 جنيهًا.

- مكرونة 400 جم بسعر 6.50 جنيه.

- تونة مفتتة وزن 140 جراما بسعر 18 جنيهًا.

- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 14 جنيهات.

- جبنة تتراباك 125 جم بسعر 7 جنيهات.

- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

- دقيق معبأ بلاستيك أو ورقي 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

- کیس سائل غسيل أواني وزن 80 جم بسعر 3 جنيهات.

- بسكويت يويوز سادة بجنيه ونص.

- بسكويت يويوز ويفر أنواع سعره 2.75 جنيه.

- بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.

- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

- طحينة بيضاء ظرف 140 جراما بسعر 2.50 جنيه.

- قهوة سريعة الذوبان وزن 18 جم بسعر 4 جنيهات.

- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.

- لبن جاف وزن 125 جم بسعر 25.50 جنيه.

- خل 5% وزن 900 ملي سعره 6 جنيهات.

- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

- حلاوة طحينية سادة وزن 40 جم بسعر 3 جنيهات.

- عبوة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.

- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيها.

- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.