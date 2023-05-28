إسرائيل تتلقى الرد على أعمالها العدائية يوميًا
أكد نائب شؤون العمليات في الحرس الثوري الإيراني العميد عباس نيلفروشان، أن إسرائيل تتلقى الرد على أعمالها العدائية يوميا، وفق روسيا اليوم.
وفي تصريح له، أوضح العميد عباس نيلفروشان قائلا: "نحذر الغرب من تكرار تجارب الماضي وعدم اللعب بورقة المنافقين المحترقة"، مؤكدا أن إيران مستعدة للرد على الأعداء.
وتوجه العميد نيلفروشان للغرب قائلا: "يمكنكم أن تسألوا الكيان الصهيوني كيف تلقى الرد على أعماله العدائية العام الماضي، إنه يتلقاه بشكل يومي"، متابعا: "إن أسس القوة الأمريكية اهتزت في السياسة الداخلية والخارجية، ووصلت إلى نقطة يقول فيها أكثر الرؤساء غباء في الاتحاد الأوروبي إن عصر اتباع أمريكا قد ولى".
وأردف: "إن حلفاء أمريكا الإقليميين قرروا أيضا عدم ربط كرامتهم العربية والإسلامية بأمريكا والاعتماد على أنفسهم..من جهة أخرى، بعد عشر سنوات من المقاومة، عادت سوريا أيضا إلى جامعة الدول العربية".