رسالة صادمة من قائد الجيش السوداني للأمم المتحدة

قال مسؤولون سودانيون وبالأمم المتحدة إن الأمين العام للأمم المتحدة ”صدم” من رسالة بعث بها قائد الجيش السوداني تطالب بإقالة مبعوث الأمم المتحدة إلى البلاد، وفق روسيا اليوم.

تسلم الأمين العام أنطونيو غوتيريش الرسالة من الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الحاكم في السودان، بحسب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك.

وقال دوجاريك: ”لقد صدم الأمين العام بالرسالة التي تلقاها صباح ( الجمعة)”. وأضاف: ”الأمين العام فخور بالعمل الذي قام به فولكر بيرتس ويعيد تأكيد ثقته الكاملة في ممثله الخاص”.

يأتي هذا التطور وسط قتال بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بدأ في منتصف أبريل. اتفق الجانبان على الالتزام بوقف إطلاق النار لمدة أسبوع بوساطة الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. لكن الهدنة، التي كان من المقرر أن تنتهي الاثنين، لم توقف القتال في أجزاء من الخرطوم وأماكن أخرى في البلاد.

لم يكشف دوجاريك عن محتويات الرسالة. ومع ذلك، قال مسؤول عسكري كبير إن رسالة البرهان طلبت من غوتيريش استبدال مبعوثه إلى الدولة الواقعة في شمال شرق إفريقيا، والذي تم تعيينه في عام 2021.



