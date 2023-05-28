حملات لإزالة التعديات بالبناء المخالف في الفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، حملات عدة لتنفيذ قرارات إزالة التعديات، وذلك تحت إشراف المهندس محمود هاشم، رئيس المركز.

جاء ذلك في إطار الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية، والتي تشمل إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف من دون ترخيص داخل الحيز العمراني بقرى المركز، بالتعاون مع قوات الأمن بمركز شرطة سنورس.

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، لرؤساء المراكز والمدن، باستمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية لإزالة أى معوقات لإنجاح أعمال الموجة الـ 21 وتحقيق المستهدف منها، ومواجهة أشكال التعديات كافة على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى، ومتابعة تنفيذ إزالة التعديات بشكل فوري، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالفيوم:

خلال ذلك قامت الوحدة المحلية بمركز سنورس، بتنفيذ حملات عدة برئاسة المحاسب جمال العوامى، نائب رئيس المركز لشئون المدينة، وبحضور المهندس أشرف أيوب، نائب رئيس المركز لشئون المرافق، والعميد وليد بعيزق، نائب رئيس المركز لشئون القرى، تم خلالها إزالة عدد 4 حالات تعدٍ بالبناء المخالف من دون ترخيص على الأراضي الزراعية، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض وحفر أساسات، على مساحة إجمالية بلغت 925 مترًا من الأراضي الزراعية، بزمام قرى ترسا والسعيدية وجمعية سنورس أول، وتم تسليم المواقع لمديري الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى.

وتمكنت الحملة من إزالة حالتي من التعديات على الأراضي الزراعية، عبارة عن أسوار وشدة خشبية وحفر أساسات، على مساحة إجمالية بلغت 350 مترًا، بزمام عزبة رحيم التابعة للوحدة المحلية بقرية منشأة بني عتمان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس المركز استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وأراضي أملاك الدولة بقرى المركز، حفاظًا على الرقعة الزراعية والمال العام.

وأشار رئيس مركز ومدينة سنورس إلى أن الموجة الـ 21 تشمل حالات التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية.

وأوضح رئيس مركز ومدينة سنورس أن حملات إزالة التعديات التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعديين على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين استرداد جميع أملاك الدولة.